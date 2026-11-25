Honduras es un país con múltiples problemas que arrancan desde antes del 15 de setiembre de 1821. En esa fecha, Honduras era un país de un atraso exagerado. Cumplidos los dos siglos desde el día en que en Guatemala se proclamó independiente, Honduras no ha dado pasos significativos hacia el progreso y el bienestar de su población.

Tenemos una pobreza total del 60.1 % y pobreza extrema del 38.3 % (octubre de 2026). Acceso a agua potable del 65.5 % (78.4 % urbana y 45.5 % rural) y un 83.3 % sin seguro médico (CEPAL, 2026). Un abandono escolar asombroso y una escolaridad en desbandada.

Hay un desempleo elevado y los salarios no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas. Las condiciones en el campo empeoran constantemente por la falta de tierras para los campesinos; no hay acceso al riego y las cosechas han disminuido debido al cambio climático; no hay servicios de electricidad y agua potable en la ruralidad y tenemos una situación de la vivienda lamentablemente deplorable. Los profesionales recién graduados no encuentran empleo y, si logran enrolarse en alguna ocupación, los sueldos son miserables para el nivel de sus estudios. Esto no deja de desalentar a los jóvenes para ir en busca de una profesión.

¿Cuál es la solución más sencilla que la gente busca para lograr los ingresos que requiere su familia para poder soslayar las necesidades más urgentes? Migrar.

Inicialmente fue del campo a la ciudad, y nuestras ciudades son un aglomerado de campesinos sin trabajo. Actualmente, el rumbo de las migraciones desde la ruralidad y los asentamientos urbanos va hacia los Estados Unidos y, más recientemente, hacia España y otros países europeos.

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El problema fundamental lo sufren los migrantes hacia Estados Unidos. Tienen que hacer una larga travesía a pie. Atraviesan Guatemala y México y encuentran dificultades oficiales que les dificultan su avance, y muchísimos dejan su vida en la travesía por accidentes en el tren de la muerte o por la violencia de las bandas delictivas (secuestro, violación, asesinato, trabajos ilegales, hambre, frío, enfermedad y muerte). Si logran cruzar la frontera, ahí les espera la persecución de las policías migratorias, que los someten a tratos inhumanos y degradantes y ahora, mediante una red de países latinoamericanos y africanos que recibe migrantes a cambio de dinero aportado por los Estados Unidos (Honduras es parte de esa red). Los migrantes hondureños no son devueltos a su patria, sino a otros países lejanos en África, en donde, sin conocer la lengua ni tener alguien que les proteja, se convierten en abandonados sin capacidad de retornar a su patria. Lo aceptamos mansamente.

Todo esto porque quien alentó a los hondureños a votar por un candidato a cambio de asegurar una vida mejor para Guaymuras no ha cumplido. Las deportaciones siguen, la persecución por parte de la policía antinmigrante continúa, no se extendió el TPS, no se respetan las resoluciones de jueces que llaman a aplicar la ley que concede derechos a los migrantes para someterse a un proceso legal con el apoyo de un abogado. Quienes lograron quedarse y acumular algunos ahorros y bienes son expulsados sin permitirles rescatar sus bienes y sus ahorros bancarios.

El Gobierno no ha reclamado con la firmeza que se requiere la defensa de los hondureños migrantes y, a cambio de fijar líneas rojas que exijan el respeto de la dignidad de nuestros compatriotas, aceptamos dádivas y nos acomodamos a la definición que de nuestros países hace el Gobierno de Trump: somos su patio trasero, no para beneficio nuestro, sino para la seguridad del gobierno norteamericano.

El papa León XIV lo dijo claramente, en su gira por Argentina: “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños. Crear las condiciones para que puedan proyectar libremente su vida en su país exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”.

Será sincero nuestro cristianismo porque aquí no vemos nada en favor de cumplir el llamado certero del Papa.