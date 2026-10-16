La economía llega a casa

La economía tiene una manera muy concreta de hacerse entender porque, tarde o temprano, termina llegando a la casa. Puede comenzar en una resolución, una tasa o una decisión administrativa, pero su verdadera dimensión aparece cuando toca la factura, el préstamo, el salario o la posibilidad de encontrar trabajo.

En energía, el dato exige atención porque, para el cuarto trimestre de 2026, el ajuste técnico podía haber elevado en 21.02% la tarifa promedio. Sin embargo, se solicitó diferir unos 104.9 millones de dólares y el aumento efectivo quedó en 0.64%. El alivio inmediato existe, pero diferir no es borrar: esa cuenta queda pendiente y generará intereses. La pregunta razonable es sencilla: ¿cómo y cuándo terminará recuperándose ese costo?

También conviene observar la Tasa de Política Monetaria, ubicada en 6%, cuyo propósito es contener presiones inflacionarias y preservar estabilidad, pero sus efectos no se quedan en el Banco Central. Una familia puede pensarlo dos veces antes de financiar una vivienda; un emprendedor puede aplazar una máquina, ampliar un local o contratar personal. No significa que todos los préstamos suban automáticamente, pero sí que importa vigilar cómo se transmite esa política al crédito, al consumo y a la inversión.

Frente a esas dos decisiones aparece una señal distinta y muy positiva. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social ha acompañado un proceso nacional de preselección para empleos temporales en España. Hasta el 9 de octubre, 2,869 personas habían llegado a entrevistas finales, y el programa contempla entre dos mil y tres mil plazas nuevas para 2027.

Tres mil oportunidades no resuelven el empleo en Honduras y presentarlas como una solución de fondo sería exagerado, pero tampoco deben minimizarse. Bajo la conducción del secretario de Trabajo, Fernando Puerto Castro, y con Juan Carlos Rodríguez al frente de la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social, se está abriendo una ruta formal y ordenada para acceder a empleo temporal en el exterior. Ese esfuerzo merece reconocimiento por lo que es: una puerta concreta que puede ampliarse.

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Al final, las tres decisiones terminan encontrándose en una misma casa. Una abre ingreso, otra aplaza parte de un costo y otra intenta contener la inflación. La economía se entiende mejor allí: en cuánto margen conserva una familia para trabajar, pagar, invertir, ahorrar y seguir haciendo planes.