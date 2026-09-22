Juan Craniotis, Médico del Año

Por su destacada trayectoria profesional y su labor humanitaria, especialmente en favor de la niñez, el pediatra sampedrano Juan Craniotis Ríos fue declarado Médico del Año. Así destaca el Colegio Médico de Honduras la trayectoria del conocido pediatra sampedrano.

En lo particular, hemos conocido esa brillante labor humanitaria del doctor Craniotis, quien, desde que estaba en la escuela La Salle de San Pedro Sula, curaba los golpes y pequeñas heridas de sus compañeros, valiéndose de un botiquín que le regaló su mamá y que cargaba junto a sus útiles, estuche que contenía curitas, yodo y otros medicamentos especiales para asistir a los niños que se lesionaban jugando.

Desde muy joven supo que sería médico y no lo hizo cambiar de parecer ni su padre, quien quería que fuera ingeniero como él. Incluso, siendo Juan adolescente, lo puso a trabajar en una constructora en Puerto Cortés, de donde los Craniotis son originarios, para que se animara, pero la respuesta del muchacho fue: “Quiero ser doctor”.

Para probar su vocación, lo llevó a presenciar una cirugía que practicaba un amigo suyo, pero el muchacho más bien quedó maravillado con el trabajo de los cirujanos. No hubo otra alternativa que ponerlo a estudiar Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Estaba haciendo su práctica en el viejo hospital Leonardo Martínez cuando Juan Craniotis Ríos descubrió su otra gran vocación: la de ayudar a personas con defectos congénitos, como integrante de brigadas médicas voluntarias.

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Por ese tiempo, el doctor Luis Bueso Arias y la altruista Ruth Paz, ambos ya fallecidos, trajeron la primera brigada médica para operar gratuitamente a niños con problemas de labio leporino y paladar hendido. Craniotis se integró al equipo de médicos norteamericanos y hondureños como asistente y traductor, ya que también habla inglés. Después se fue a estudiar Pediatría a México y luego Cirugía Pediátrica. Con esas especialidades regresó a Honduras en el momento en que las brigadas voluntarias se realizaban en el nuevo hospital Mario Rivas.

Como el doctor Luis Bueso Arias ya se había retirado, Craniotis quedó como director de las brigadas de Cirugía Pediátrica y Reconstructiva que anualmente traen médicos norteamericanos. Reparaban malformaciones congénitas, que son más frecuentes en la gente pobre por la desnutrición que sufren.

El doctor Juan Craniotis Ríos invierte gran parte de su tiempo en corregir malformaciones congénitas en niños de escasos recursos económicos.

El galardonado considera que “si eres pediatra y te molesta el llanto de los niños, escogiste mal la especialidad”. Él ha demostrado que es de las personas que predican con el ejemplo; por ello y más, tiene bien merecido el galardón.