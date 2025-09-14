Ingresos por nivel educativo

Algunos estudios microeconómicos muestran que un año adicional en educación incrementa de manera significativa los ingresos a lo largo de la vida. En promedio, cada año extra de estudios eleva los salarios entre un 8% y un 10% (Ver elmundo.es/economía/macroeconomía/2025/09/07). Sin embargo, estos incrementos salariales son propios de países con mayor grado de desarrollo como los de la Ocde, pero se alejan bastante de lo que ocurre en América Latina.

En tal sentido, los datos de algunas entidades estadísticas de Latinoamérica indican que en Colombia y Chile entre la primaria y la secundaria se produce una mejora de ingresos cercana al 76%; entre la universitaria y la secundaria la diferencia es del 100%, mientras que entre un posgrado y la universitaria es cercana al 43%. Para México, los resultados cambian bastante, ya que entre la secundaria y la primaria la diferencia asciende al 41.70%; entre la universitaria y la secundaria, el valor se eleva al 187.31%, mientras que entre un posgrado y la universitaria la diferencia es del 64.50%.

¿Qué sucede en un país como Honduras? De acuerdo con los datos de ingresos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el 2024 se registraban las siguientes diferencias: 1) La diferencia entre el nivel básico de 1 a 3 años de estudio, respecto a los ‘sin nivel educativo’, fue del 7.04%; 2) entre el nivel básico de 4 a 6 años y los tres anteriores la diferencia ascendió al 31.52%; 3) entre el nivel básico de 7 a 9 años y los tres niveles anteriores se registró una diferencia de 14.79%; 4) entre el último nivel básico y la educación media (secundaria), el ingreso mensual per cápita mostró una diferencia del 35.85%, y 5) entre el nivel superior (universitario) y el nivel medio la diferencia de ingreso mensual fue del 81.15%.

Según los datos del INE, el ingreso mensual promedio per cápita a nivel nacional durante 2024 era de apenas 4,246 lempiras (US$ 170.36); en el área urbana, dicho ingreso se elevaba a 5,415 lempiras mensuales por persona (US$ 217.26), y en el área rural el mismo era de apenas 2,637 lempiras al mes por persona (US$ 105.80).

Estos datos indican que en Honduras predomina un ingreso mensual promedio de tipo precario, ya que no alcanza a cubrir ni siquiera la mitad de un salario mínimo, que en 2024 ascendía a L12,500 por persona al mes (US$ 501.53).

¿Cuáles son las razones que explican la diferencia de ingresos por nivel educativo? Entre las mismas destacan: 1) Más educación suele aumentar habilidades cognitivas, técnicas y socioemocionales que elevan la productividad del trabajador. 2) En economías orientadas a la agricultura, la prima por educación puede ser menor. 3) En América Latina, una fracción grande de empleos es informal (sin contrato ni beneficios), lo cual reduce en nivel salarial. 4) Salario mínimo, negociación colectiva, políticas activas de empleo y regulación laboral afectan cómo se traducen las ventajas educativas en remuneraciones.

En resumen: la prima salarial por educación es real en América Latina, pero su tamaño depende tanto del contenido y calidad de los estudios como del contexto económico, institucional y social en el que se insertan los trabajadores.