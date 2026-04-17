Honduras siempre pasa en "guerra"

La canasta básica familiar (CBF) es uno de los principales indicadores para medir el comportamiento de la economía de un país. En Honduras, el aumento sostenido de los precios impacta especialmente a los productos de primera necesidad, como los alimentos.

En marzo pasado, el costo de la CBF se estimó en alrededor de 16,000 lempiras y mantiene una tendencia al alza, en línea con una inflación de 3.94%. A esto se suma la devaluación de la moneda nacional, que se sitúa en 26.49 lempiras por dólar. En contraste, el salario mínimo ronda los 13,000 lempiras, lo que limita la capacidad de los hogares para cubrir sus necesidades básicas.

El poder adquisitivo de la población trabajadora continúa "encogiéndose", mientras los gastos "se estiran". Entre los más afectados se encuentran la mal llamada clase media y el 60% de las familias en condición de pobreza y extrema pobreza. En un país con más de 10.3 millones de habitantes, estos sectores representan más del 80% de la población.

Aunque la CBF incluye una amplia variedad de productos, en la práctica la mayoría de los hogares se concentra en adquirir alimentos esenciales como frijoles, arroz, maíz, aceites, lácteos, huevos, pastas, verduras, frutas y carnes, además de artículos de higiene.

Las amas de casa son testigos (y víctimas) cuando visitan los supermercados y mercados populares y se encuentran con los precios alterados.

Con bajos salarios y precios altos, el dinero rinde cada vez menos lo que limita la capacidad de los consumidores para enfrentar el incremento del costo de la vida.

El consumidor no tiene derecho a reclamar, solamente a quejarse en voz baja, pues el gobierno no les protege, por el contrario, se confabulan con todo tipo de comerciantes y todo el tiempo se pasa en "guerra" en un país llamado Honduras.