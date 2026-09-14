Gran sorpresa

Desde muy jovencita he seguido todo lo que tiene que ver con la familia real británica. Desde siempre he estudiado sobre los antepasados de la reina Isabel II de Inglaterra y me parece simplemente fascinante todo lo que tiene que ver con ellos.

Desde el gran poder que ostentaban cuando los reyes y el clero eran amos y señores del más grande de todos los imperios, pasando por las decisiones tan difíciles que han debido tomar muchos de ellos, los escándalos y demás temas que hacen que se escriba y hable sobre ellos todo el tiempo y que, por lo tanto, el público (incluyéndome) sienta que los conoce de cerca.

Desde luego que Lady Di fue mi referente todo el tiempo; me encantaba leer sobre lo que estaba haciendo, verla y escuchar todo sobre ella. Al igual que millones de personas alrededor del mundo, lamenté de una manera increíble su muerte y he visto crecer a sus dos hijos como si se tratara de los míos propios, me he alegrado con sus aciertos y me he entristecido con sus desaciertos. Me he quedado despierta hasta la madrugada con toda la familia para ver las bodas de ambos, tal cual lo hizo mi familia cuando Carlos y Diana se casaron, hace ya tanto años.

Creo que hablo por la mayoría cuando digo que mientras el hijo mayor de los príncipes de Gales ha hecho las cosas exactamente como se esperaba que las hiciera y que, por lo tanto, le ha ido espectacularmente, el benjamín de Carlos y Diana probablemente, no tanto.

Solo para comenzar, decidió casarse con una persona que nunca estuvo dispuesta a ser parte de su familia ni a adaptarse a la vida que lleva la nobleza. Luego permitió que ella decidiera el camino a seguir.

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Ese camino consistía en que Harry se apartara de su país, de sus costumbres, de su familia y renunciara a todo lo que por derecho le corresponde. Esto para que ella pudiera seguir con su propia carrera. Razón por la que se mudaron casi inmediatamente después de su boda, primero a Canadá y luego a Estados Unidos (el país de Meghan). Desde luego que no puede negarse la responsabilidad del ahora duque de Sussex, sobre todo cuando se ha dedicado a declarar cosas muy lamentables sobre su padre, su hermano y demás personas con las que creció. Siempre alegando defender a su esposa de quién sabe qué tanta cosa.

Por eso el mundo se sorprendió al enterarse de que hace dos semanas aproximadamente, Harry y Meghan han vuelto al Reino Unido, aparentemente a quedarse. Lo que no sorprende es que el rey haya anunciado oficialmente que la pareja ya no es parte de la familia real, que ambos renunciaron hace años a ella y que esa decisión será respetada.