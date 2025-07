Una de las cosas que afectan a la sociedad actual en especial a los adultos y jóvenes, es el mal uso que le dan al tiempo.Alguna vez se ha preguntado usted mismo: ¿en qué se le ha ido el día? Pues, déjeme decirle que posiblemente ha sucumbido a las tentaciones diarias y gastado el tiempo en vanas necesidades, especialmente viendo las redes sociales o curioseando “reels”.

Ante esta situación, ciertos estudios de comportamiento humano indican que los adultos e pasan alrededor de tres horas diarias promedio en la pantalla de su celular, revisando estos asuntos meramente sociales y de actualidad.

La realidad es que, certeramente los estudios también muestran que cerca del 80% de las personas no manejan su vida y su tiempo mediante una gestión efectiva, es decir, no hacen una lista de actividades, no llevan una agenda ni física ni digital, no revisan diariamente correos y no priorizan entre las cosas importantes que hacer.

Consecuentemente, es importante tener la claridad que el tiempo con el que contamos es limitado, solo son 24 horas, y por eso, debemos manejarlo según prioridades, para no se dejarse llevar por trivialidades o situaciones de mal uso. Y es que el tiempo no se puede recuperar, es algo que no se puede acumular o guardar, es decir sino se aprovecha hoy, se pierde.

En mi libro “Creando Empresas de Valor”, el cual se los recomiendo, abordo el tema desde una óptica empresarial y para emprendedores, indico que la gestión óptima del tiempo es una habilidad que tenemos la posibilidad de desarrollar, porque no nacemos con ella.

En ese sentido, en la página 11, resalto lo siguiente “Cuando las personas no son organizadas, no respetan el tiempo, andan corriendo de un lado a otro gastando recursos y esfuerzos innecesarios, es oportuno indicarle que, si pretende alcanzar objetivos, deberá desarrollar la habilidad de la gestión óptima del tiempo para que sus metas sean alcanzadas y que su vida personal, familiar y social no sea afectada”. Por lo que, si usted ha decidido convertirse en un empresario o en emprendedor, ponga en práctica la gestión óptima de su tiempo, para obtener resultados positivos en sus proyectos o negocios,

Unido a la gestión óptima del tiempo está el desarrollo e implementación de sistemas o procesos, esto significa establecer formas específicas de hacer las cosas, haciendo las cosas de manera que se cumpla con los pasos establecidos en el proceso, todo esto ayuda a las personas y a los emprendedores a estandarizar los procesos y no perder tiempo buscando tomar decisiones o en la prueba y error.

Puede aplicarlo en dejar la ropa lista desde el día anterior, las medicinas en lugares visibles, colocar siempre las cosas en el lugar de donde las tomo, etc. Hasta programar a su asistente virtual, “Siri o Alexa” para que le ayuden en el proceso, y optimice el tiempo.

En las sagradas escrituras La Biblia, en Eclesiastés 3:1 nos indica: “Todo tiene su tiempo, administrarlo con sabiduría”.

Qué gran consejo revelado y confirmado, realmente que necesitamos aplicarlo en estos tiempos más que nunca, donde caemos presa fácil de las distracciones, perdiendo algo tan valioso como es el tiempo, solamente por no poderlo gestionar de manera sabia e inteligente.

Podemos hacernos las preguntas:¿Cómo puedo controlar o administrar mejor el tiempo? ¿Qué debo de cambiar en mi rutina diaria?

En conclusión, si algo nos enseña la vida es que jamás se termina de aprender y siempre hay una oportunidad de mejorar ante Dios y con nuestro prójimo, por lo tanto, si desarrollamos la habilidad de gestionar mejor el tiempo que tenemos, podemos mejorar nuestra capacidad para ser organizados y productivos, para el bienestar propio, de nuestra familia y de la sociedad en general.

Recuerda: “Apártate del mal, y haz el bien; Busca la paz, y síguela” – Salmos 34:14

Salud y éxitos en la vida.