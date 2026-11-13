¿Estadios deportivos o casinos de apuesta?

Es impresionante el sinnúmero de apuestas que se registran en las diferentes plataformas digitales de internet, especialmente sobre los partidos de fútbol a nivel mundial. Estas apuestas se realizan desde 1990 y, según se registra, la primera tuvo lugar en Inglaterra, en enero de 1996, con una apuesta de 50 dólares a favor de la victoria del Tottenham ante el Hereford United en la FA Cup inglesa.

Es así como estas apuestas en plataformas digitales se expandieron por toda Europa y, años después, por el resto del mundo. En especial, a partir de 2002, cuando internet permitió el funcionamiento de estas casas de apuestas, y con un auge internacional que se registró en 2017, con un crecimiento en Latinoamérica.

En Honduras, el auge de estas plataformas digitales extranjeras comenzó en 2018. En 2020, estas apuestas se trasladaron al internet. Para 2026, operan plataformas locales en el mercado nacional, al igual que casas de apuestas internacionales, sin que exista una ley especial para controlar estos negocios en línea.

Narramos estos acontecimientos relacionados con las actuales apuestas digitales y con las manifestaciones de los asistentes a distintos estadios del mundo, donde los aficionados se han convertido en fanáticos estresados, más pendientes del resultado de sus apuestas que del buen fútbol, la armonía y el respeto entre los asistentes.

En décadas anteriores, todo era diferente. Se vivía una sana euforia, pues familias enteras apoyaban a sus equipos sin ningún tipo de apuestas. Eran aficionados a lo que sucedía en el campo de juego. De igual manera, los jugadores disputaban los partidos más por amor a sus equipos y con salarios bajos.

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A 61 años de la realización del primer torneo de la Liga Nacional de Fútbol de Honduras, recordamos los primeros cinco encuentros, disputados el domingo 18 de julio de 1965: Olimpia 3 Marathón 0; Real España 1 Troya 0; Honduras del Progreso 3 Atlético Español 0, Vida 4 Motagua 0 y Platense 6 La Salle 2. Sin apuestas deportivas.

En contraste, estos fueron los últimos encuentros del año 2026, disputados la semana pasada: Platense - Génesis: 2-4; Atlético Independiente-Real España (1-1); Marathón-Choloma (2-0); Juticalpa-Estrella Roja (0-2); UPNFM-Motagua (1-0); y Olancho-Olimpia (1-1). Con cualquier cantidad de apuestas.

En el partido entre Olimpia y Olancho, su presidente, Samuel García, denunció que en el fútbol hondureño y, en especial, en ese último encuentro, hubo cualquier cantidad de apuestas, entre ellas algunas de hasta 1.5 millones de lempiras.

Es lamentable y preocupante que un deporte tan importante como el fútbol, que representa amistad y disciplina, esté dando paso a mayores intereses económicos relacionados con las apuestas que a los propios intereses deportivos en un país llamado Honduras.