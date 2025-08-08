En la cima del mundo

Desde las tierras cálidas y montañosas de Centroamérica, han surgido hombres y mujeres que en muchos campos destacan por el espíritu con que han desafiado lo que parecía imposible, lográndolo. Permítame ejemplificarlo con un reto fantástico, escalar al punto más alto del planeta, el monte Everest, con sus 8,848 metros sobre el nivel del mar. Y entre los valientes que han alcanzado esta cima, brillan con fuerza los nombres de centroamericanos que han llevado sus banderas a esta cima del mundo. Guatemaltecos y costarricenses ya lo hicieron. Si usted vive en Honduras, ¿le suena los nombres de Dora Raudales y Ronald Quintero? Pues déjeme decirle que, en esta tierra de montañas, planicies y corazones valientes, este hombre y esta mujer han llevado la bandera de Honduras hasta la cima del mismísimo monte Everest. Ronald, originario de Camasca, Intibucá, escribió una historia de disciplina, pasión y coraje, al convertirse en el primer hondureño en escalar la famosa cima. Su travesía fue épica, además de la cuantiosa inversión, de pasar semanas aclimatándose en Nepal, y con una determinación inquebrantable, en el mes de mayo de 2024, ¡lo consiguió!

¿Y Dora Raudales? Hondureña que reside en Monterrey, México, madre de tres hijos. Su historia es profundamente inspiradora. Dora se prepara física y mentalmente subiendo el Pico de Orizaba. Se prepara todo un año, y entonces piensa en el Everest. Claro que desafió temperaturas extremas y altitudes retadoras. Con el corazón lleno de recuerdos de su infancia en Honduras, lleva consigo la bandera nacional como símbolo de esperanza y orgullo, se convierte en la primera mujer hondureña en ¡conquistarlo! Estos magníficos dos nombres, Dora Raudales y Ronald Quintero, demuestran que los sueños no conocen fronteras. Cuando el corazón late con una visión, ni el Himalaya pude detenerlos. ¿Quién será el próximo en llevar la bandera de Honduras a la cima del mundo? Tal vez, esta leyendo esto ahora mismo.

LO NEGATIVO: Excusarse en una dura realidad, y matar los mejores sueños, como imposibles.

LO POSITIVO: Desde un país con recursos limitados inspirar a los demás al éxito en cualquier campo.