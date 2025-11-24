Renato Álvarez anuncia su retiro de la televisión

Tegucigalpa, Honduras.

El comunicador hizo el anuncio tras un fuerte comentario en el que criticó la reciente cadena nacional del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo , a quien acusó de actuar en función de los intereses partidarios de Libertad y Refundación (Libre).

El periodista Renato Álvarez anunció la noche de este lunes, durante la emisión de TN5 Estelar, que se retirará del ejercicio profesional dentro de mes y medio.

Renato Álvarez, con más de cuatro décadas de trayectoria, afirmó que nunca había presenciado un proceso electoral tan “prostituido”, “cooptado” y “manipulado” por la institucionalidad estatal desde el retorno a la democracia en la década de 1980.

El periodista sostuvo que sus señalamientos provienen de alguien que está próximo a su jubilación y que ha atravesado momentos difíciles en defensa de la democracia.

“Se los está diciendo un hombre que está a mes y medio de jubilarse... después de haber escuchado al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, nunca vi un proceso electoral hondureño, desde el retorno a la democracia en los ochenta, más prostituido como este”, expresó.

Durante su comentario, Álvarez reiteró que se considera un hombre demócrata y sostuvo que siempre ha sido transparente con el público sobre su pensamiento doctrinario y espiritual.

Agregó que, tras escuchar la comparecencia de Redondo, quedó convencido de que el país vive un proceso electoral deteriorado y sometido a intereses políticos.

“Luis Redondo se ha convertido en una vil marioneta... No sé cuál será tu desenlace democrático, penal o civil”, dijo Álvarez, quien también afirmó sentir “asco” ante la postura del titular del Legislativo. “Tengo asco de esa comparecencia de Luis Redondo, un hombre en el que yo confié”.

Álvarez recordó que ha enfrentado amenazas de muerte y episodios complejos en su labor periodística, pero aseguró que jamás había visto un Estado con una institucionalidad “tan desprestigiada”, “deteriorada” y “al servicio de intereses personales”.