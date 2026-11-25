“La gratitud no es solamente la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás”. Cicerón.

El agradecimiento es mucho más que una expresión de cortesía; es una actitud del corazón que transforma la manera de vivir, liderar y construir sociedades. Una persona agradecida reconoce que ningún logro se gana en absoluta soledad y que detrás de cada oportunidad existen esfuerzos, sacrificios y bendiciones que merecen ser reconocidos.

Para un empresario, la gratitud es reconocer y valorar a sus colaboradores, destacar el esfuerzo de sus equipos y comprender que el éxito empresarial también se construye con confianza, oportunidades y responsabilidades sociales. Una sociedad que reconoce a quienes sirven, trabajan, educan, producen y contribuyen al bien común fortalece su identidad, fomenta la solidaridad y construye esperanza.

El agradecimiento no sustituye la justicia ni la responsabilidad; por el contrario, nos impulsa a valorar lo recibido y a trabajar para que otros también tengan oportunidades.

Es una frase que sale de un corazón agradecido: “Que nunca se cierre el alma al bien recibido ni se olvide la mano que un día nos tendió abrigo”.

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Hoy necesitamos líderes que agradezcan, empresarios que valoren, familias que enseñen y naciones que reconozcan, porque el agradecimiento no solamente honra el pasado, sino que siembra valores para el futuro.

Cuando se respira la gratitud, florece la humildad y se edifica una sociedad con propósito. El agradecido transforma lo que tiene en suficiente y lo evidencia al ser bendición cuando una sociedad o nación no olvida y vive agradecida.

Helen Keller vivió aislada en su infancia, en el silencio y la oscuridad, pues quedó ciega y sorda cuando apenas tenía 19 meses de edad, y dijo: “Caminar con un amigo en la oscuridad es mejor que caminar solo en la luz”.

“Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús”. 1 Tesalonicenses 5:18 (RVR60).