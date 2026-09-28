El nuevo libro de Charles

Creo que una de las grandes decepciones a las que nos exponemos los aficionados a la lectura es saber que la vida no alcanzará para leer todos los libros que queremos leer.

En lo personal, hace ya varios años que me he ido poniendo al día con la fila de libros que tenía en el estante esperando su turno. Ahora mismo son cada vez menos. Pero la lista de libros por comprar, siento que se alarga cada vez más y más...

La pluma de Charles Spencer ha sumado dos más a mi lista. Su última obra, apenas publicada hace algunos días y titulada La canción del cisne: Diana, mi hermana, promete ser una verdadera bomba. En el momento en que escribo, se ha convertido en el libro más vendido en Amazon, y apenas empieza.

Periódicos y revistas de todo el mundo se han volcado a esta nueva publicación, asegurando que lo que está diciendo el hermano de la muy desafortunadamente desaparecida princesa de Gales no lo ha sabido nadie, fuera de la familia.

Declaraciones que van desde eventos muy extraños sucedidos en la infancia de Diana, su adolescencia, hasta secretos inconfesables que compartía con su hermano y que involucran (y no de la mejor manera) a la monarquía británica, mantienen al mundo expectante.

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El conde Spencer intenta limpiar la memoria de su hermana, una vez más. Y, aun así, entiende que debe reconocer que Diana tenía serios problemas para afrontar el abandono de la gente a la que ella amaba y que todo se remonta al conflictivo divorcio de sus padres primero y al abandono de su madre después. Eventos que de verdad marcaron a ambos: a Charles y a ella.

Entonces y, aparentemente, en el libro se describen con precisión ciertos acontecimientos desagradables, arranques de ira que Diana tuvo y que, al parecer, la llevaron a abofetear a su padre cuando se enteró de que este se casaba de nuevo, y a tirar por las escaleras a la nueva madrastra. Sin grandes consecuencias, afortunadamente. Por mencionar unos pocos ejemplos.

Luego de haber seguido su trayectoria desde siempre y haber leído su biografía autorizada, Diana, su verdadera historia, y de leerla varias veces, uno no puede sino llegar a la conclusión de que la princesa tenía muchas más situaciones emocionales sin atender.

Y que su hermano declare en sus escritos que ella le confesara sobre las veces que pensó en quitarse la vida (como esa en la que se planteó dejarse caer en su coche por un barranco) no solo confirma lo anterior, sino que nos hace imaginar sus angustias y soledad.

Estoy esperando terminar mi libro en turno, Madame Bovary, en unas dos semanas, mientras que 50 Palos, de Pau Donés, sigue aguardando, y El Canto del Cisne: Diana, mi hermana viene ya, en camino.

En el entretanto, Charles Spencer expresa que “estoy seguro de que el Palacio Real me criticará por mencionar al rey en mi libro; deberían agradecer que no escriba lo que realmente sé sobre él”.