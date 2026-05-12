El Corán en el bulevar Morazán

Hay momentos en que un país comienza a transformarse silenciosamente, casi sin darse cuenta. Ayer, manejando por el bulevar Morazán, observé a un muchacho regalando libros bajo el sol pesado de Tegucigalpa. Me detuve por curiosidad, quizá por cortesía, y tomé uno entre las manos. Esperaba encontrar algún folleto político, alguna prédica evangélica o uno de esos manuales motivacionales que abundan en nuestras ciudades fatigadas. Pero no. Era el Corán.
Y confieso que aquello me dejó pensando. Porque crecí en una Honduras donde el paisaje espiritual parecía inmutable - iglesias católicas envejeciendo junto a parques centrales, procesiones de Semana Santa, abuelas rezando rosarios y una expansión evangélica que terminó convirtiéndose en parte inseparable de nuestra identidad contemporánea.
El islam, en cambio, siempre me pareció una realidad distante; algo perteneciente a otras geografías, otros idiomas y otras guerras televisadas desde continentes remotos.
Sin embargo, cada vez escucho más sobre jóvenes hondureños que se convierten al islam, sobre centros islámicos en Tegucigalpa y sobre comunidades musulmanas que lentamente comienzan a echar raíces en esta tierra centroamericana de herencia ibérica.
Y entonces emerge una pregunta inevitable: ¿qué significa esto para Honduras?
No lo pregunto desde el odio ni desde la paranoia vulgar que tanto daño ha hecho a Occidente en los últimos años. Lo pregunto desde una inquietud histórica legítima.
Porque las civilizaciones no solamente se transforman mediante invasiones militares o revoluciones políticas, también cambian lentamente a través de migraciones, creencias y mutaciones culturales que, acumuladas durante décadas, terminan alterando profundamente la identidad de los pueblos.
Después de vivir años en Europa, resulta imposible ignorar que la convivencia entre sociedades históricamente cristianas y nuevas comunidades musulmanas ha producido tensiones sociales considerables en numerosos países.
Algunas de esas tensiones nacen del racismo europeo, sin duda. Pero otras emergen de conflictos reales alrededor de integración, secularismo, identidad nacional y valores culturales incompatibles entre sí.
Y Honduras, honestamente, ya carga suficientes fracturas como para incorporar nuevas líneas de fricción sin reflexionar seriamente sobre ellas.
Porque la pregunta no es simplemente religiosa. Es civilizatoria.
El islam no es únicamente una fe privada; históricamente ha sido también una arquitectura cultural, jurídica y política con enorme capacidad de cohesión comunitaria.
Y sería ingenuo pensar que su expansión global no tendrá efectos sobre sociedades pequeñas y culturalmente frágiles como la nuestra.
Especialmente en un mundo donde las identidades tradicionales parecen desmoronarse mientras millones de personas buscan nuevas certezas espirituales frente al vacío contemporáneo.
Pero tampoco debemos caer en caricaturas simplistas.
La presencia musulmana en Honduras no comenzó ayer. Desde hace más de un siglo, comunidades árabes, muchas cristianas, otras musulmanas, llegaron a esta tierra y terminaron integrándose profundamente a la vida nacional.
De hecho, parte de las élites económicas y políticas hondureñas descienden precisamente de aquellas migraciones levantinas que encontraron en Centroamérica un hogar inesperado.
La historia demuestra que Honduras ha sido mucho más mestiza y compleja de lo que a veces imaginamos.
Aun así, algo distinto parece estar ocurriendo ahora.
Porque no hablamos únicamente de inmigración, sino de conversión.
Jóvenes catrachos adoptando una religión nacida en Arabia hace catorce siglos.
Y eso obliga a preguntarnos si estamos observando apenas una curiosidad marginal o el inicio de una transformación cultural más profunda.
Quizá no ocurra nada significativo. Quizá el islam permanezca como una minoría pequeña dentro del mosaico espiritual hondureño.
O quizá, dentro de cien años, nuestros descendientes contemplen una Honduras religiosamente irreconocible para nosotros.
Después de todo, las civilizaciones cambian más rápido de lo que creemos.
El cristianismo mismo alguna vez fue una fe extranjera en estas tierras indígenas.
Y quizá esa sea la lección más incómoda de todas, ningún pueblo conserva eternamente una identidad fija.
Las culturas sobreviven mientras poseen confianza en sí mismas; comienzan a disolverse cuando dejan de comprender qué son, qué defienden y qué desean transmitir a las generaciones futuras.
Tal vez, entonces, la verdadera pregunta no sea si el islam llegó para quedarse en Honduras.