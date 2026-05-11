Capturan a hombre que atacó a machetazos a niña de 7 años en El Progreso

El Progreso, Yoro

El sospechoso fue identificado como Miguel Ángel Buezo Espinoza, de 51 años, originario de Comayagua y residente en la zona donde se registró el ataque. A él se le supone responsable del delito de tentativa de homicidio inacabada en perjuicio de la menor, quien figura como testigo protegido.

La Policía Nacional reportó la detención en flagrancia de un sujeto señalado como responsable de atacar con arma blanca a una niña de 7 años, en un hecho ocurrido en la colonia 7 de Abril, sector sur de la periferia de El Progreso, Yoro.

La captura se efectuó mediante un operativo conjunto entre agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en respuesta a una denuncia interpuesta por el padre de la menor a la línea de emergencia 9-1-1 y posteriormente en las oficinas de la DPI.

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron el domingo 10 de mayo de 2026, alrededor de las 3:50 de la madrugada, cuando la niña y su hermano de 13 años se dirigían hacia la vivienda de sus abuelos. En el trayecto, ambos menores habrían sido interceptados por un hombre conocido en el sector como “Miguel”, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad y portaba un machete.

De acuerdo con la narrativa policial, el individuo habría perseguido a los menores y alcanzado a la niña, a quien atacó con el arma blanca, provocándole graves heridas. La menor intentó protegerse colocando sus manos, resultando con la amputación de la mano derecha, además de lesiones severas en la otra mano y una herida en la cabeza.

Tras recibir la denuncia, equipos policiales se desplazaron de inmediato al sector, logrando ubicar y capturar al sospechoso minutos después del hecho. Al detenido se le informaron sus derechos y fue remitido a las autoridades del Ministerio Público (MP) para continuar con el proceso legal correspondiente.