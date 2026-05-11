Matan a machetazos a hombre en el día de su cumpleaños en Copán

Copán, Honduras

La víctima fue identificada como Jorge Gutiérrez García, de 49 años, quien perdió la vida tras ser atacado con arma blanca tipo machete, según el informe preliminar de las autoridades.

Un hombre fue asesinado de manera violenta este martes en el municipio de Santa Rita, departamento de Copán, justo el día en que celebraba su cumpleaños.

De acuerdo con versiones iniciales, el hecho habría ocurrido en circunstancias aún bajo investigación, aunque no se descarta que se trate de un conflicto de carácter personal o riñas previas. El ataque dejó al hombre con múltiples heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

Familiares y vecinos indicaron que Gutiérrez García se desempeñaba como fontanero en la municipalidad de Santa Rita de Copán y además era el encargado del cuidado de un tanque de abastecimiento de agua potable que suministra el servicio a varias comunidades de la zona alta del municipio.

Elementos de la Policía Nacional llegaron al sector y procedieron a acordonar la escena del crimen, mientras equipos de Medicina Forense realizan el levantamiento cadavérico conforme a ley.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el hecho violento y dar con los responsables del crimen que ha causado consternación en la comunidad, especialmente por haberse registrado en una fecha tan significativa para la víctima.

La municipalidad de Santa Rita lamentó la muerte de Jorge Gutiérrez quien además dio el pésame a sus framiliares.