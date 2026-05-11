  1. Inicio
  2. · Sucesos

Menor de 14 años muere tras impactar su motocicleta contra un vehículo en SPS

De acuerdo con reportes preliminares, el adolescente fue identificado únicamente como José

Menor de 14 años muere tras impactar su motocicleta contra un vehículo en SPS

Vista de la escena del accidente en San Pedro Sula.
San Pedro Sula, Honduras

Un menor de 14 años perdió la vida la tarde de este martes, luego de que la motocicleta en la que se conducía impactara contra un vehículo en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

De acuerdo con reportes preliminares, el adolescente identificado únicamente como José se desplazaba en su motocicleta cuando, por causas que aún son investigadas por las autoridades, colisionó contra un automotor en una de las vías de la ciudad.

Tránsito revela nuevos detalles sobre accidente en Altos de Toncontín

Tras el fuerte impacto, el menor quedó gravemente herido en la calzada. Equipos de socorro llegaron al lugar para brindarle asistencia; sin embargo, se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Agentes de la Policía de Tránsito acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar la dinámica del accidente, mientras el conductor del vehículo permaneció en el sitio para colaborar con las investigaciones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias