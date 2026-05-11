Menor de 14 años muere tras impactar su motocicleta contra un vehículo en SPS

San Pedro Sula, Honduras

Un menor de 14 años perdió la vida la tarde de este martes, luego de que la motocicleta en la que se conducía impactara contra un vehículo en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

De acuerdo con reportes preliminares, el adolescente identificado únicamente como José se desplazaba en su motocicleta cuando, por causas que aún son investigadas por las autoridades, colisionó contra un automotor en una de las vías de la ciudad.