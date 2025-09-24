El cine se vuelca con Palestina

La ciudad de San Sebastián y el mundo del cine se han volcado con Palestina con motivo del pase en el Festival de “The voice of Hind Rajab” (“La voz de Hind Rajab”), película sobre una niña asesinada por el Ejército israelí.

Sus protagonistas asistieron a la proyección del filme y recibieron una larga ovación, antes del inicio de la manifestación contra el “genocidio en Gaza”, convocada en esta ciudad del norte de España. La cinta, León de Plata en el Festival de Venecia, conmocionó al público, que sabía del impacto que causó en el certamen italiano, pero una cosa es conocer y otra estar preparado para escuchar la voz de la propia niña, de 6 años, en las grabaciones de las conversaciones que mantuvo con la Media Luna Roja cuando pedía ayuda para salvar su vida.

“The voice of Hind Rajab” está dirigida por la directora tunecina Kaouther Ben Hania, que no ha viajado a San Sebastián, donde sí se encuentran la actriz Saja Kilani y el actor Motaz Malhees, quienes recibieron más de siete minutos de aplausos del público puesto en pie en el teatro Victoria Eugenia, donde fue el pase; entre ellos, el ministro español de Cultura, Ernest Urtasun.

La película lleva al espectador al 29 de enero de 2024, cuando voluntarios de la Media Luna Roja contactaron con Hind Rajab, atrapada en un coche bajo el fuego en Gaza junto a seis cadáveres, los de sus dos tíos y cuatro primos.

La niña suplica ser rescatada mientras crece la desesperación y la tensión entre los miembros de la Media Luna Roja, que intentan mantenerla al teléfono y hacen lo indecible por enviarle una ambulancia, una impotencia cada vez más insoportable que vive el espectador de igual manera.

“Me ha movido las entrañas, se me ha hecho durísima”, aseguró a EFE Luis, un hombre que acudió solo a ver la película y que considera “brutal lo que están dejando hacer Estados Unidos y los Estados europeos a ese delincuente que está en el poder en Israel”.

A otra espectadora, Leire, la película le dejó “sin palabras y con ganas de llorar”.