Había una vez un árbol joven que crecía junto a un camino. Cada día, el viento lo empujaba con fuerza, doblando sus ramas y haciéndolo temblar. El árbol se quejaba: “¿Por qué me atacas? Me haces débil”. Pero el viento seguía soplando, día tras día, estación tras estación. Pasaron los años, y un día llegó una gran tormenta. Los árboles que habían crecido protegidos en el valle s e quebraron ante el vendaval, pero el joven árbol, ahora fuerte y flexible, resistió.

El viento le susurró entonces: “No te estaba rompiendo. Te estaba transformando”.

La Biblia también habla de un proceso de transformación. El Espíritu Santo es el agente de este cambio disponible para todos aquellos que, al creer en lo que Jesús hizo y dijo, se arrepintieron de lo malo que han hecho y se volvieron hacia Dios. En palabras del apóstol Pedro: “Pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo, y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo” (Hechos 2:38, TLA).

Como dice el teólogo A. Jackson, los seguidores de Cristo tienen un nuevo sistema operativo.

Esto es lo que hace ese sistema operativo cuando entra en función en nuestro interior: “Ahora, por estar unidos a [Jesús], el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Dios envió a su propio Hijo, y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él,

Dios destruyó al pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a [todo lo que dice su Palabra], con la ayuda del Espíritu Santo” (Romanos 8:2-4, TLA).