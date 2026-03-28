Del barril al tanque de combustible

La guerra en torno a Irán en Oriente Medio ha vuelto a disparar el precio del barril de petróleo, recordándonos que los conflictos internacionales no solo se libran en el campo de batalla, sino también en los mercados globales de consumo. La economía energética y la economía del comportamiento ofrecen claves para entender por qué los precios del diésel y la gasolina reaccionan de manera tan desigual ante una crisis de esta magnitud.

Un conflicto a miles de kilómetros puede terminar reflejándose en el precio que pagamos al llenar el tanque de combustible. En 2026, la interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, siendo este una de las principales vías energéticas del planeta ha alterado profundamente el funcionamiento del mercado petrolero mundial.

Según la Agencia Internacional de la Energía, en solo el mes de febrero casi 20 millones de barriles diarios de crudo y productos petrolíferos se han visto afectados, lo que constituye una perturbación excepcional al flujo de esta materia prima.

La economía energética explica que el petróleo no es un producto homogéneo, es decir que, distintos tipos de crudo se refinan en proporciones diferentes de gasolina y diésel.

Cuando la oferta se ve interrumpida, los precios no suben de manera uniforme, sino que dependen de la disponibilidad relativa de cada derivado. Por ejemplo, un crudo más pesado tiende a producir más diésel, mientras que uno más ligero genera más gasolina. Si la crisis afecta más a un tipo de crudo que a otro, los precios de los combustibles reaccionan de forma desigual.

Por otro lado, la economía del comportamiento ayuda a entender cómo los consumidores y las empresas responden a estas variaciones. La demanda de diésel, vinculada al transporte de mercancías, logística y la actividad industrial, suele ser más rígida: las empresas no pueden dejar de mover productos, aunque el precio suba. En cambio, la demanda de gasolina, asociada al transporte privado o doméstico, es más sensible a los cambios de precio, lo que genera ajustes más rápidos en el consumo. Esta diferencia en la elasticidad de la demanda amplifica las variaciones de precios entre ambos tipos de combustibles, el diésel y la gasolina.

En ese sentido, la crisis en el estrecho de Ormuz demuestra que los mercados energéticos son extremadamente vulnerables a los conflictos geopolíticos. La combinación de factores técnicos, tipos de crudo y procesos de refinación, con los factores conductuales del comportamiento, es decir, la elasticidad de la demanda y percepción del consumidor explica por qué el impacto no se distribuye de manera uniforme entre gasolina y diésel. Comprender estas dinámicas es esencial no solo para los analistas y gobiernos, sino también para los ciudadanos, que terminan sintiendo en su bolsillo las consecuencias de una guerra lejana en el medio oriente.

A manera de reflexión, para comprender este fenómeno conviene recordar cómo se construye el precio del combustible, un proceso que atraviesa varias etapas y refleja tanto dinámicas globales como decisiones locales.

El primer eslabón es el mercado internacional del petróleo. Allí, el precio responde a factores geopolíticos, conflictos armados, tensiones diplomáticas y sanciones. También a expectativas financieras de los grandes inversores y a las decisiones de producción de los países exportadores agrupados en organizaciones como la OPEP. Basta recordar en la historia como diversos conflictos o recientemente el caos de Ucrania en 2022 dispararon los precios del barril, esto es clave para entender que el petróleo es mucho más que una simple materia prima: es un termómetro de la política mundial.

El segundo eslabón en la cadena corresponde al mercado mayorista de productos refinados. El crudo recibido en barriles debe transformarse en gasolina, diésel o queroseno en complejas refinerías, siendo estas mega instalaciones industriales especializadas en la transformación del petróleo crudo en productos útiles y consumibles.

El tercer nivel es el mercado minorista, donde operan distribuidores, marcas y estaciones de servicio. A este precio se añaden además los impuestos, que en los países representan una parte considerable del costo final. Cada país, y en Honduras también, se publica un boletín semanal con las estructuras de precios que permite observar cómo las variaciones internacionales se trasladan, con mayor o menor rapidez, al bolsillo de los consumidores.

Un aspecto llamativo en la cadena de abastecimiento es la asimetría en la transmisión de los precios: cuando el petróleo sube, los costos mayoristas aumentan de inmediato y las estaciones de servicio trasladan ese incremento con rapidez. Sin embargo, cuando el petróleo baja, el ajuste suele producirse con mayor lentitud. Este fenómeno, es conocido como “cohete y pluma”, debido a que los precios suben como un cohete y bajan lentamente como una pluma de ave, esto refleja tanto la estructura del mercado como la psicología conductual de los agentes económicos.

En suma, el recorrido del barril al tanque de los vehículos es un viaje complejo que combina geopolítica, tecnología, impuestos y comportamiento humano. Entenderlo es fundamental para interpretar por qué los precios del combustible parecen responder de manera desigual y, a menudo, injusta a las fluctuaciones del mercado internacional.

Por lo tanto, así como van los conflictos al otro lado del mundo, desde el barril al tanque de combustible en nuestra tierra, lo cierto es que nos impacta directamente en el bolsillo.

Recuerda: “Apártate del mal, y haz el bien; Busca la paz, y síguela” – Salmos 34:14

Salud y éxitos en la vida.