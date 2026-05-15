Eduardo Espinel deja dardo a Lavallén y esto dijo tras eliminación de Olimpia

San Pedro Sula, Honduras.

El uruguayo aprovechó para responderle a las declaraciones de Pablo Lavallén quien se quejó del FVS-VAR y acusó a la empresa TVC, dueña del Olimpia . "Hoy no van a decir que las cámaras hacen goles", lanzó Espinel.

Eduardo Espinel salió frontal a la conferencia de prensa tras el batacazo del Olimpia al quedar eliminado. Discutió con periodistas, no le gustó que le preguntaran por el fracaso, pues el mismo presidente del club ha dicho que no ser campeón es fracaso.

La conferencia fue profunda y explicó que ninguno de los goles que les anularon estaban en fuera de juego según lo que él vio. Agregó que para él el fracaso es no tener trabajo y estar enfermo.

Sensaciones y los goles anulados: "Primero, quiero agradecer el esfuerzo que hicieron todos los jugadores hoy. La verdad es que, si hay una forma de perder, es como se perdió hoy, ¿no? Yendo al frente, dejando todo. La verdad que estamos muy tristes, es una sensación de amargura. El partido en líneas generales no fue vistoso, el equipo intentó ir al frente independientemente del gol, nunca nos quedamos, hubiese sucedido cualquier resultado.

En cuanto a la sensación de los goles, no sé, analicen ustedes, yo esto ya lo había hablado hace unos días, que era lo único que me preocupaba del partido, no me preocupaba lo deportivo. Pero bueno, digamos mal, tomándose 10 minutos para ver el VAR cada jugada, siempre buscando algo que no se ve, claro. La mano de Benguché no se ve, el offside que cobran de Pinto, el defensa peina la pelota y no pide a la cámara de frente. Eso es lo que vemos nosotros, pero no tiene sentido.

No tiene sentido porque ya pasó, ya perdimos, hay que tragar la amargura, hacer el balance y que todo esto nos sirva de experiencia, porque en definitiva fue una experiencia más que hemos vivido, pero sí la impotencia de que por ahí lamentablemente no fue justo. Pero bueno, el fútbol no es justicia, hay que meterla adentro. Si hubieran metido 6 goles nosotros, 3 que lo anularon y 3 que no hubieran validado, a lo mejor podíamos ganar, ¿no? Yo creo que hoy era para hacer 5 goles o 6 para que lo validaran alguno".

No considera fracaso quedar eliminado: "¿Fracaso? ¿Cuántos años de historia tiene Olimpia? ¿Cuántos títulos ha ganado? Ha ganado 40 títulos en 100 años, en 60 no ha ganado... o sea que ha perdido más de lo que ha ganado. Yo no lo considero fracaso, respeto lo que usted piensa, creo que dimos todo. Fracasar es no seguir dándole para adelante. Fracasar es no tener salud y trabajo, por allí podemos ser fracasados. Trabajar honradamente como disputamos este partido no es fracaso. Muchos pensarán como usted que es fracaso, yo tengo una carrera de 10 años y cuatro títulos, que no es poca cosa, entonces eso no es fracaso. Estamos tristes por no conseguir los objetivos".

No le gustó que le cuestionaran las variantes: "Siempre los que no juegan son buenos, Pinto ha jugado todo el año conmigo. ¿A quién saca si pone a Pinto? Dígalo. En el partido pasado no jugó Benguché, vamos a hablar cosas coherentes. Yo trabajo con todo el plantel. No he repetido 11 en el torneo.

Lo que debe mejorar Olimpia y cambios en el torneo: "Ya lo he dicho que es una locura jugar seis partidos en dos semanas. En cuanto al balance, creo que este equipo tiene que soñar por cosas más grandes y no solo el campeonato interno. Tiene que apostar a ganar una copa internacional, por supuesto con un plantel más largo donde haya más recambio y lo que precisa este equipo es buena pretemporada, que no la tuvimos en este semestre. Este equipo con buena preparación y algunas figuras, tiene que aspirar a ganar una Copa Internacional, obviamente también el torneo local".

Los apuntes que hará a la directiva: "Este equipo tiene que seguir apostando a jugadores jóvenes como pasó en este semestre, pero acompañado de jugadores de un recorrido más de experiencia. Se han perdido algunos jugadores de experiencia y hay que acompañar a los jóvenes con algunos que los llevan de la mano. Nosotros queremos equilibrio, no tantos jóvenes ni tantos de experiencia. Ese es el futuro que debe tener Olimpia".

Cómo levantarse del golpe de la eliminación: "Yo recuerdo que cuando vine venía de perder una final y no era muy bueno el ambiente y la gente estaba muy enojada y los mismos jugadores demostraron que se pueden seguir soñando como sucedió; creo que con una diferencia de planteles de los otros equipos, somos uno de los presupuestos que se bajó muchísimo. La gente puede estar enojada hoy y mañana, pero comienza un nuevo campeonato y la ilusión del Olimpia siempre va a estar por la grandeza de su hinchada, esto es lo que hay que sacudirse el polvo y apostar a ganar un campeonato internacional".

El torneo agarra credibilidad porque quedó afuera Olimpia: "Hoy no van a decir que las cámaras hacen goles, porque estaba el verso ese. Hoy quedó demostrado que las cámaras nada que ver, aparte opinando sin saber que las cámaras las pide el árbitro y las maneja la empresa española... pero bueno, le deseo lo mejor a todos los equipos que siguen, que tengan la fortuna de conseguir lo que nosotros no pudimos. Nosotros estamos con tristeza y bronca.

Hemos jugado otros partidos muy malos, muy malos, que ahí sí, por ahí puede haber reproche, pero este partido, el partido pasado, donde no teníamos margen de error, fueron al frente, y a veces se consigue el resultado, a veces no, pero no tienen que esconderse de nadie, no tienen que esconderse de nadie porque salieron vacíos los jugadores, salieron exhaustos.

Entonces el fútbol tiene eso, que a veces haciendo todo o intentando todo, te quedas con la mano vacía, y a veces haciendo poco podés cosechar algo. Hoy nos quedamos con la mano vacía, pero nos podemos mirar a la cara, y no nos podemos reprochar nada".

¿Cómo califica el semestre? ¿El fin del ciclo de algunos jugadores? "Yo creo que cualquiera de los jugadores que están en Olimpia están vigentes, por distintos motivos por ahí no tuvieron los rendimientos que venían teniendo, puede ser la preparación, puede ser bajones anímicos, que es lógico, pero cualquier jugador que está en Olimpia hoy tiene las posibilidades y la grandeza de poder estar en un plantel como este.

Y en cuanto al balance de semestre, fue un semestre durísimo, a lo mejor fue el más difícil que nos tocó por los inconvenientes que tuvimos desde el punto de vista de sanidad y desde el punto de vista de la preparación, pero igual la peleamos, y jugamos contra mucho, contra muchas cosas, no solamente contra el rival que nos tocaba de turno, sino jugamos contra muchas cosas.

Pero nunca nos detuvimos en eso, siempre le dimos para adelante, siempre tratamos de enfocarnos en lo que nosotros podíamos creer que podíamos hacer dentro del campo, y bueno, fue un semestre que no se consiguió el objetivo. Por supuesto no es bueno al no conseguir el objetivo, pero dentro de ese proceso, que ustedes no lo van a entender por supuesto, y la gente tampoco, hubieron cosas muy buenas que nosotros tenemos anotadas, desde el punto de vista del trabajo, de la proyección de jugadores, de experiencia vivida de algunos que por ahí no tenían muchos minutos de primera división en Olimpia.

Pero bueno, siempre queda de lado eso, para nosotros no, para la gente de afuera, porque no se consigue el objetivo, pero haremos un balance más tranquilo para presentárselo por supuesto al director directivo, y bueno, y ahí en ese balance habrán cosas negativas que habrá que corregir, y habrán cosas positivas que seguramente hay que seguir machacando".