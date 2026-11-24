Si usted tiene un pequeño negocio, ¿está realmente seguro de que necesita abrir otra sucursal, contratar más personal o llenar la bodega de mercadería? Casi siempre, lo que usted necesita no es agrandarse, sino poner en orden lo que ya tiene.

En la calle y en las redes parece que todo el mundo crece menos usted, que los demás abren locales o sacan nuevos productos mientras usted sigue en el mismo lugar. Esa sensación de ir atrás empuja a tomar decisiones apuradas, como creerse obligado a abrir otra tienda apenas despunta o a lanzar cinco productos más solo porque el vecino de enfrente se expandió.

El problema es que crecer sin base no es avanzar: es multiplicar gastos, comprometer su tiempo e hipotecar su tranquilidad.

Vea lo que pasa todos los días. Un comerciante trabaja duro durante años y decide abrir un segundo local cuando todavía no logra cuadrar las cuentas del primero.

No sabe con exactitud cuánto le queda libre al final del mes y vive al día, dependiendo de la venta diaria para tapar agujeros. Aun así, se mete en otro alquiler, más planilla y nuevas deudas.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Al final, no tiene dos negocios prósperos, sino el doble de problemas y el mismo desorden de siempre.

Querer progresar es bueno; hacerlo a ciegas es peligroso. Muchos confunden vender bastante con ganar dinero, o piden préstamos solo por imitar a la competencia.

Nunca olvide que su competidor no le va a pagar los recibos ni responderá por sus deudas cuando las cosas se pongan difíciles.

Antes de buscar otro punto de venta, asegúrese de que el actual camine como un reloj. Sepa cuánto cuesta operar cada día, qué productos le dejan margen real y dónde se le está fugando el dinero.

Ordene sus números, arme un colchón para los meses flojos y logre que el local funcione sin que usted tenga que estar apagando fuegos a toda hora.

Se puede crecer sin abrir más puertas: atendiendo mejor, cuidando al cliente fiel, negociando con proveedores y cortando gastos inútiles.

No deje que las ganas de aparentar destruyan lo que tanto le costó levantar. Un negocio no es mejor por ser más grande, sino porque es rentable y le permite dormir tranquilo.