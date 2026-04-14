Control y confianza, las claves para triunfar

La vida humana se mueve entre dos realidades, lo que está bajo nuestro control y lo que escapa a nuestra voluntad. Reconocer esta diferencia es esencial para vivir con serenidad y responsabilidad. Sin embargo, esta reflexión adquiere mayor profundidad cuando se reconoce a Dios como creador del universo y fuente última de todo lo que existe. Desde esa perspectiva, lo que depende de nosotros se entiende como libertad otorgada por Dios, y lo que no depende de nosotros se interpreta como parte de su providencia.

Podemos iniciar hablando de lo que depende de uno mismo, y en ese sentido, Dios, al crear al ser humano, le concedió la capacidad de elegir, pensar y actuar. Esta libertad es un don que nos permite orientar nuestra vida hacia el bien o hacia el mal. Depende de nosotros cultivar virtudes como la paciencia, la disciplina y la generosidad. También depende de nosotros esforzarnos en el trabajo, cuidar nuestra salud y construir relaciones basadas en el respeto y el amor.

La tradición cristiana enseña que el libre albedrío es un regalo divino. Con él, podemos decidir seguir los mandamientos, practicar la fe y vivir de acuerdo con los valores que reflejan la voluntad de Dios. En este sentido, lo que depende de uno mismo es la respuesta personal a la gracia divina: cómo usamos nuestra libertad para acercarnos a Dios y servir a los demás.

Por otro lado, hay aspectos que no están bajo nuestro control porque pertenecen al misterio de la creación y la providencia divina. No elegimos el lugar donde nacemos, la familia que nos acoge ni los acontecimientos históricos que marcan nuestra época. Tampoco podemos controlar fenómenos naturales, enfermedades inesperadas o las decisiones de otras personas. Todo ello forma parte de un orden que, desde la fe, se entiende como guiado por Dios.

Aceptar que hay cosas que no dependen de nosotros es reconocer que Dios es soberano y que su voluntad se cumple más allá de nuestros planes. La Biblia recuerda que “mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos” (Isaías 55:8). Esta afirmación nos invita a confiar en que, aunque no comprendamos todo lo que ocurre, existe un propósito mayor en la obra divina.

La vida se convierte en un camino de equilibrio, donde se debe de actuar con responsabilidad en lo que depende de nosotros y confiar en Dios en lo que no. La oración y la fe nos ayudan a aceptar las circunstancias que escapan a nuestro control, mientras que la conciencia de nuestra libertad nos impulsa a trabajar con empeño en lo que sí podemos cambiar. Así, la serenidad surge de reconocer que somos colaboradores de Dios en la construcción de nuestra vida, pero no los dueños absolutos de ella.

Un ejemplo cotidiano es el clima, no podemos decidir si lloverá o no, pero sí podemos prepararnos. De igual manera, no podemos controlar la voluntad de los demás, pero sí podemos decidir responder con paciencia y amor. En ambos casos, la fe nos recuerda que Dios sostiene el universo y que nuestra tarea es vivir con confianza en su plan.

En el ámbito profesional y empresarial, distinguir entre lo que depende de uno mismo y lo que no es clave para crecer con responsabilidad. Depende de cada persona la puntualidad, la preparación, la ética de trabajo y la actitud frente a los retos. Un emprendedor, por ejemplo, puede decidir innovar, ser disciplinado y ofrecer calidad en sus productos o servicios. También depende de uno mismo la disposición a colaborar en equipo, la claridad en las negociaciones y la capacidad de mantener la calma en situaciones de presión. Estas son áreas donde la libertad y el esfuerzo personal marcan la diferencia y permiten avanzar hacia el éxito.

Sin embargo, hay factores que no dependen de nosotros y que debemos aceptar con serenidad. Las fluctuaciones del mercado, las decisiones de clientes o socios, la competencia y las crisis económicas forman parte de un entorno que escapa a nuestro control. Lo que sí depende es la manera en que respondemos: adaptarnos, ser resilientes y buscar nuevas oportunidades. Desde una perspectiva de fe, reconocer que Dios es creador y guía del universo ayuda a comprender que estos elementos externos forman parte de su providencia. Así, la vida profesional y los negocios se convierten en un espacio donde se combina la responsabilidad humana con la confianza en que Dios abre y cierra puertas según su propósito.

La vida es una mezcla de control y confianza, libertad y providencia, de responsabilidad humana y misterio divino. Depende de nosotros la manera en que usamos nuestra libertad, nuestras decisiones y actitudes; no depende de nosotros el curso de los acontecimientos externos, porque pertenecen al orden creado y sostenido por Dios. Reconocer esta distinción nos permite vivir con paz interior, asumir la responsabilidad de nuestras elecciones y confiar en la sabiduría del Creador.

En última instancia, la verdadera felicidad proviene de gobernar nuestro interior con el control y confiar en la certeza de que Dios, como creador del universo, guía nuestra existencia hacia un propósito mayor.

Recuerda: “Apártate del mal, y haz el bien; Busca la paz, y síguela” – Salmos 34:14.

Salud y éxitos en la vida.