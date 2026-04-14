Escándalo: Destapan infidelidad entre periodista y figura; ¡los dos están casados!

Escándalo en Estados Unidos. Destapan infidelidad de reconocida periodista con entrenador y exfigura; ellos reaccionan.
Hace unos días, los medios filtraron las fotos en donde se ve a ambos protagonistas juntos y señalan que habría una relación entre ellos.
Hablamos de la periodista Dianna Russini y el entrenador del New England Patriots, Mike Vrabel. Ambos están casados y reaccionaron a la supuesta infidelidad.
Dianna Russini es una destacada periodista que actualmente trabaja para el medio The New York Times cubriendo la NFL. Antes laboraba para ESPN.
Tras el escándalo, el medio antes mencionado habría tomado la decisión de suspenderla de sus labores, luego de ser acusada de infidelidad con el entrenador de los Patriots.
Mike Vrabel, reconocida figura en el mundo de la NFL, es el que aparece junto a ella en el hotel. El ahora entrenador también ha dado su versión.
Ambas figuras públicas quedaron en el ojo del huracán luego de aparecer en las fotos agarrados de la mano y abrazados.
En las fotos filtradas por Page Six se observa a la periodista y a Vrabel en traje de baño en la azotea de un bungalow.
Luego de que se filtraran las fotos, la noticia estalló y varios medios señalan que ambos tendrían una relación pese a estar casados.
Ahora, luego de toda la controversia que se generó, ambos protagonistas dieron su versión. El entrenador expresó que “las fotos muestran una interacción completamente inocente y cualquier sugerencia de lo contrario es ridícula”
Por su parte, Russini expresó a The Athletic que: "Las fotos no representan al grupo de seis personas que estaban pasando el rato durante el día. Como la mayoría de los periodistas de la NFL, los reporteros interactúan con fuentes lejos de los estadios y otros lugares”.
Ambos ahora están en el foco mediático por la supuesta infidelidad a sus parejas, mismo que se han encargado de negar.
Vrabel es actual entrenador de los Patriots en la NFL, pero en su momento fue titular y pieza clave en el equipo, lo que le permitió ganar tres Super Bowl.
Vrabel llegó en 2024 a New England Patriots como entrenador en jefe y desde entonces también ha ganado premios en la NFL.
Mike Vrabel llegó con éxito a la gran franquicia de la NFL. En cuanto a su vida personal, el entrenador está casado con Jen Vrabel desde 1999.
Por su parte, Russini contrajo matrimonio con Kevin Goldschmidt el 26 de septiembre de 2020. The Sun detalló que la relación comenzó en 2015 y se les conoce por mantenerse fuera de los reflectores en cuanto a su vida privada.