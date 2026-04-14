Real Madrid le comunica su salida por culpa de Endrick: Shock en el madridismo

El regreso este verano de Endrick al Real Madrid empuja a Gonzalo a tener que buscarse minutos en un destino distinto. Para un jugador todavía en edad sub-21 no sería sostenible estar a la sombra no ya de los minutos que acapare Mbappé, sino también de los minutos que dispute el brasileño, que volverá con la intención del club de que sea el suplente del crack francés.