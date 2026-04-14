Real Madrid le comunica su salida por culpa de Endrick: Shock en el madridismo

El Real Madrid está dando pasos hacia la construcción de la plantilla de cara a la próxima temporada y una de sus primeras incorporaciones será el regreso del brasileño Endrick.
En el Real Madrid ya se habla mucho de salidas y ventas y también de incorporaciones.
Pero no hay que olvidar los futbolistas que el Real Madrid tiene repartidos por Europa y uno de ellos es Endrick, delantero brasileño que la está rompiendo en el Lyon de Francia.
Uno de los jugadores que parece que volverán al Santiago Bernabéu este verano es Endrick, según una información de Mario Cortegana de The Athletic.
Endrick pudo jugar en su primera temporada con Ancelotti al cargo y, tras la llegada de Xabi Alonso, su protagonismo con el equipo no solo no fue igual, sino que empeoró
Endrick recaló en las filas de un Olympique de Lyon que le prometió minutos y así fue desde el día uno. Su inicio en Francia fue tremendo, llegando a sumar cuatro goles y una asistencia en sus tres primeros encuentros.
Endrick es más que un delantero centro. El joven atacante es capaz de desenvolverse con soltura tanto en la punta como cerca de la banda derecha, donde hace explotar su velocidad y gran capacidad para el regate y así intentar la internada hacia el centro.
Prensa internacional informa de que el regreso de Endrick provocará la salida de un delantero del Real Madrid.
El Real Madrid ha decidido que Gonzalo García (22 años) no formará parte de la primera plantilla la próxima temporada porque el brasileño Endrick volverá al club.
Pese a que el canterano renovó recientemente su contrato hasta 2030, en las oficinas de Valdebebas se ha impuesto la idea de buscarle una salida definitiva este verano.
Esta salida despeja el camino para que Endrick (19 años) se asiente definitivamente en el primer equipo el curso que viene. El club ha sido tajante con el entorno del brasileño: no se escucharán ofertas por él este verano y se le considera una pieza clave para el proyecto deportivo de la 2025/2026.
Gonzalo se ganó un sitio en la primera plantilla por méritos propios tras su extraordinario Mundial de Clubes en los tiempos de Xabi Alonso, ha ido perdiendo importancia desde la llegada de Arbeloa y ni siquiera la baja prolongada de Mbappé le ha concedido minutos.
La importancia de Gonzalo en el actual Real Madrid es puramente residual y ya se ha convertido en el último de la fila de los cambios en la delantera.
El Real Madrid estaría dispuesto a traspasar a Gonzalo García pero no a perder el control sobre su futuro. Es decir, facilitar la salida del canterano rumbo a un equipo, preferiblemente de una liga extranjera, siempre que la entidad madridista pueda garantizarse tres años de recompra y el 50% de la plusvalía como en los casos de Nico Paz o Víctor Muñoz.
A Gonzalo le sobran las ofertas. Tanto el pasado verano como en la ventana de invierno fueron más de media docena los equipos de la Liga que pidieron al Real Madrid su cesión.
El regreso este verano de Endrick al Real Madrid empuja a Gonzalo a tener que buscarse minutos en un destino distinto. Para un jugador todavía en edad sub-21 no sería sostenible estar a la sombra no ya de los minutos que acapare Mbappé, sino también de los minutos que dispute el brasileño, que volverá con la intención del club de que sea el suplente del crack francés.
El madridismo le tiene mucho cariño a Gonzalo, pero todo indica de que el joven delantero se irá del Real Madrid.