Bombazo en el Inter Miami de Messi: Mascherano se va y sorprende su nuevo técnico

Miami, Estados Unidos.

Sorpresa en el Inter Miami de Lionel Messi: El argentino Javier Mascherano decidió este martes 14 de abril renunciar a su cargo como entrenador. La noticia ha tomado por sorpresa a aficionados y al entorno del equipo, ya que Mascherano se había consolidado como una figura clave en el proyecto deportivo. Su paso por el banquillo no solo dejó resultados positivos, sino también una identidad clara de juego y un fuerte sentido de pertenencia dentro del vestuario. Diversos reportes señalan que el exjugador decidió no seguir en el banquillo del equipo de La Florida por supuestos "motivos personales".

En su mensaje de despedida, el estratega argentino dejó palabras cargadas de emoción y gratitud hacia la institución y sus seguidores. “Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y dondequiera que esté, seguiré deseando lo mejor al Club en el futuro. No tengo ninguna duda de que el Club continuará logrando éxitos en el futuro”, expresó, dejando en evidencia el vínculo especial que logró construir durante su gestión. Durante su ciclo, Mascherano fue protagonista de uno de los hitos más importantes en la corta pero ambiciosa historia del Inter Miami: la obtención de su primer gran título. Ese logro no solo representó un trofeo en las vitrinas, sino también el punto de partida para consolidar al club como un competidor serio dentro de la liga. En el plano internacional, Inter Miami hizo historia durante su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, convirtiéndose en el primer equipo de la MLS en alcanzar las rondas eliminatorias del torneo. El club también se convirtió en el primer equipo de Concacaf en vencer a un rival europeo en un partido internacional oficial y el primer equipo de Estados Unidos en conseguir una victoria en el torneo.

A nivel regional, Inter Miami alcanzó las semifinales de la Concacaf Champions Cup y avanzó a su segunda final de Leagues Cup en apenas su tercera participación en la competición. Además de los resultados, el técnico argentino fue reconocido por su capacidad para gestionar el grupo, potenciar a sus jugadores y mantener un ambiente competitivo en un equipo que cuenta con figuras de alto perfil. Su estilo sobrio pero efectivo dejó una huella en cada uno de los integrantes del plantel y en la estructura deportiva de la institución.

NUEVO ENTRENADOR DEL INTER MIAMI

Guillermo Hoyos asumirá el cargo de director técnico del primer equipo para los próximos partidos. Hoyos es un futbolista profesional con más de 20 años de carrera, entrenador y director deportivo con amplia trayectoria internacional en el mundo del fútbol. Ha dirigido clubes en distintos países como Argentina, México, Chile, Bolivia (donde además fue seleccionador nacional), Grecia y Chipre. Cuenta con experiencia en el desarrollo del fútbol formativo (incluyendo su paso por el FC Barcelona).