Aparentemente, estamos tan preocupados por lo que no tenemos que no dejamos tiempo para pensar en lo que en verdad sí tenemos y debemos agradecer a Dios por ello. Mostrar agradecimiento tranquiliza la mente y serena el espíritu. Contar nuestras bendiciones nos hace conscientes de ellas. Hace unos años, estaba yo dictando una conferencia en un hospital de San José, Costa Rica, y hablé de que “todo lo que nos ocurre, a la larga, ocurre para bien”. Entre los oyentes había, claro, muchos médicos.

Al final, durante el período de preguntas y respuestas, uno de ellos pidió la palabra y me dijo: “Póngase en mi lugar por un momento. Usted es el cirujano. Tiene que informarle a un paciente la necesidad de extraerle un pulmón. ¿Cómo podría usted explicarle esto a ese hombre bajo la premisa de que las cosas ocurren para bien?”. Creo que me apresuré, lo reconozco, y le contesté: “Yo le diría: Señor, tengo buenas noticias para usted, ¡solo tendremos que extraerle uno de sus dos pulmones!”.

Todos estallaron en carcajadas y yo tuve que disculparme por haber bromeado con algo tan serio. Pero, para mi sorpresa, otro de ellos se levantó y me dijo que el ejemplo le había ayudado a captar bien el concepto de que, efectivamente, todas las cosas, a la larga, ocurren para bien.Recuerdo también a aquel hombre que, en otra reunión sobre el mismo tema, y después de que yo había expuesto como principio “Cuente sus bendiciones”, se levantó y exclamó: “¡¿Qué bendiciones?!”.

Yo lo miré fijamente y me di cuenta de su actitud desafiante. “Bueno -le contesté-, tiene usted un par de ojos que le permiten ver a sus seres queridos y poder admirar un atardecer cuando se tiñe de rojo el cielo. Tiene un par de oídos con los que está escuchando esta conferencia. Tiene un par de piernas que le permitieron ponerse de pie para hacer esta pregunta. Y tiene un cerebro que le permite guardar conocimientos y tomar decisiones.

En realidad, todos estamos construidos como una maravilla. Y creo que cada día, al pensar en ello, debemos agradecer estas bendiciones”. El grupo aplaudió y el hombre asintió con la cabeza y se sentó.Deberíamos pedir siempre a Dios que nos permita ver las cosas y las situaciones con claridad.

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LO NEGATIVO: Estar tan enfocados en lo que no tenemos que todo aquello por lo que deberíamos estar agradecidos se nos vuelve invisible.

LO POSITIVO: Hacer un alto en el camino y contar nuestras bendiciones. Conseguir así la paz de espíritu que nos permite vivir con más felicidad.