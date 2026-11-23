No podemos negar la importancia de la dignidad humana para poder movernos de la mejor manera por este mundo. Si consultamos el diccionario, entenderemos que la dignidad trata de amor y respeto por uno mismo. ¿Significaría esto que una persona digna es aquella que entiende su propio valor y lo hace valer, precisamente? Entonces, si todos los habitantes de este planeta tuviesen cada uno el nivel apropiado -y aquí, en “apropiado”, es donde radica la clave- de dignidad, seguramente las cosas serían diferentes. Insisto, entonces, en que la dignidad es importante. El orgullo, por otro lado, es distinto: amor y consideración excesivos hacia uno mismo. Y claro que es en “excesivos” donde radica el problema.

Si hay algo que ha estado presente entre los humanos desde que lo son, son los excesos, y los tiempos que corren no son, de ninguna manera, la excepción. Quisiera referirme específicamente a esta sensibilidad y grandiosidad exacerbadas que han salido como de debajo de las piedras de un día para otro y que esperamos que sean pasajeras por el bien de todos. Hoy en día, mucha gente, sobre todo en redes sociales, anda en plan casi que de dioses. Hay pocas cosas que no los ofendan y los otros -los que aún mantienen los pies en la tierra- se encuentran con la necesidad de pensar bien lo que van a decir para no provocar la furia de un montón de Apolos, Prometeos, Ateneas y Afroditas que andan por ahí.

Y la verdad es que solo habría que ponerse a leer un poco acerca del funcionamiento de nuestro cuerpo, por ejemplo, para recordar lo pequeñitos, frágiles y perecederos que somos. Ni siquiera hay que tomar un curso entero de anatomía: con estudiar superficialmente la manera tan compleja en que está compuesto nuestro sistema digestivo, todo el “camino libre” que necesita la sangre para hacer bien su función, el papel tan crucial que tienen los huesos y los músculos en nuestra capacidad de levantarnos y andar, la necesidad de mantener un equilibrio entre las bacterias buenas y malas de nuestro organismo, la maraña de neurotransmisores que rigen buena parte de nuestro comportamiento en todas las direcciones y sus interminables tareas, los requerimientos del corazón para que no se detenga antes de tiempo, los millones y millones de células que trabajan de manera sostenida para que podamos seguir respirando, el cerebro y su intrincada red de neuronas, sus conexiones indispensables para que podamos ser, y esto sin mencionar a la mente, que por lo general es dueña y señora de nuestra vida. Tomar conciencia de nuestra fragilidad tendría que ser suficiente para dejar de creernos algo que en realidad no somos.

Desde luego, mucho tiene que ver todo esto con la inmadurez, pero sobre todo con el no saber, creyendo que sí se sabe, lo cual es una especie de enfermedad, como lo mencionaba Amos Bronson Alcott: ignorar la propia ignorancia.