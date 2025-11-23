Chile: propuestas electorales

Tal como mostraban los sondeos relativos a la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, los candidatos que al final obtuvieron la mayor cantidad de votos fueron la izquierdista Jeannette Jara (26.8%) y el ultraconservador José Antonio Kast (23.9%), por lo cual tendrán que enfrentarse nuevamente en el balotaje que se realizará el 14 de diciembre de 2025.

Para conocimiento de los ciudadanos hondureños, a continuación se presenta un apretado resumen de las principales propuestas electorales de los dos candidatos mayoritarios.

Jeannette Jara. Reforma tributaria: no propone una reforma general; solo contempla revisar exenciones según informe de la Comisión Vergara. Crecimiento: meta de crecer 4% del PIB para 2029; énfasis en impulsar inversión y reducir trámites. Política fiscal: mantener déficit bajo control y sostenibilidad fiscal; financiar nuevos gastos con reasignaciones, mayor recaudación y medidas contra la evasión; no plantea recortes generalizados del gasto. Mercado laboral: crear la Agencia Nacional de Empleo; ampliar sala cuna para todas las empresas; posnatal parental para hombres; Subsidio Unificado al Empleo; propuesta emblemática: ingreso vital de $750,000 mensuales (alcanzado gradualmente combinando aumento del salario mínimo, subsidio a pymes y transferencias). Avanzar en ley de 40 horas. Modernización del Estado: digitalización, reducción de burocracia, creación de un Consejo de Modernización. Medidas propyme: mejor acceso a financiamiento, simplificar Fogape, promover encadenamientos productivos y uso de tratados comerciales. Energía: impulsar almacenamiento (meta 6 GW en 2028; 20% de capacidad con almacenamiento en 2030), fortalecer transmisión, incentivar leña seca en el sur; propone rebajas tarifarias (≈20% promedio para consumo de 85 kWh y 40% para el quintil más bajo).

José Antonio Kast. Reforma tributaria: reducción de carga: impuesto corporativo efectivo de 27% a 23% (y promedio 23→20% para empresas que contraten trabajadores en riesgo de informalidad); eliminación del impuesto a ganancias de capital en ciertas acciones; nuevo estatuto de inversión; mayor fiscalización contra la evasión. Crecimiento: meta de 4% de crecimiento, llevar inversión al 30% del PIB y aumentar productividad y participación laboral femenina y juvenil. Política fiscal: promete un ajuste fiscal de US$6,000 millones en 18 meses mediante auditoría externa, eliminación de programas mal evaluados y mayor eficiencia. Mercado laboral: legislación más flexible (contratos multifuncionales, jornadas adaptables), mejor funcionamiento del seguro de cesantía, reconversión laboral y digitalización de trámites. Modernización del Estado: carrera funcionaria por mérito, limitar nombramientos políticos, tolerancia cero a la corrupción y más herramientas para la Contraloría y Dipres. Medidas propyme: mantener impuesto de primera categoría en 12.5%, facilitar IVA y reducir costos de formalización. Energía: diversificación tecnológica y renovables, inversión en almacenamiento y mejoras regulatorias y de gobernanza; no propone bajar tarifas eléctricas.

Una rápida comparación de las propuestas antes expuestas muestra que Jara prioriza protección social (ingreso vital, ampliación de beneficios) y medidas de financiamiento gradual sin recortes fuertes; a su vez, Kast apuesta por recortes fiscales y desregulación para estimular inversión y reducir gasto mediante una auditoría y ajuste agresivo.

Adicionalmente, deben apuntarse dos contrastes: Jara prefiere el populismo, el crecimiento del Estado y un mayor gasto público, mientras que Kast se inclina por la austeridad, un menor gasto público y una menor intervención del Estado.