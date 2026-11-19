No es fácil explicar por qué la mitad norte del continente es desarrollada y la del sur del río Bravo, pobre y miserable. Las tesis explicativas han ido desde los recursos, la cultura, la religión, la raza, los modelos productivos e incluso las posiciones geográficas. Lo evidente es que la mitad exitosa es democrática y la fracasada es autoritaria. Pero no basta.

Ocurre que el autoritarismo no se quiere ver como causa y, más bien, se concluye que es un efecto de otra causa más profunda. Los que en Centroamérica han creído que solo era cosa de eliminar el ejército y convertirlo en policía para producir instituciones sólidas y durables se han llevado la sorpresa de sus vidas. Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, se sorprende mucho del fenómeno: “El autoritarismo reapareció allí donde parecía haber sido derrotado. La erosión institucional avanzó en algunos países. La corrupción debilitó la confianza ciudadana. La inseguridad y la violencia criminal adquirieron nuevas dimensiones. Y las profundas desigualdades sociales que nunca logramos corregir plenamente siguieron alimentando la fragilidad de nuestras democracias”. (Centroamérica, un futuro en disputa, pág. 16).

No compartimos el juicio de Chinchilla. Creemos que el modelo autoritario del sur del continente -heredado de la colonia española- fue bendecido por los criollos, que creían que bastaba y sobraba el cambio de caras en los cargos públicos. Y que era fácil pasar de la “patria del criollo” a la “patria democrática” que inevitablemente necesitábamos como condición básica para el desarrollo democrático del continente. El modelo colonial sigue vivo, más de doscientos años después, porque las bases que lo sustentaron siguen intactas. Se basa en la desigualdad necesaria, la injusticia denigrante y la falta de participación del pueblo en las decisiones fundamentales, como precio para que, al gobernarnos los más inteligentes, las cosas mejoraran; o, por lo menos, como dicen algunos cínicos, no se deterioraran más que hasta ahora. Resistir, dicen, haciendo coro con Fidel Castro, es ganar.

Ahora estamos ante un nuevo fenómeno que algunos creen que es singular. La mayoría de la población de Honduras, Guatemala y Belice ha dejado el catolicismo y profesa religiones evangélicas. Pero resulta que ese hallazgo no tiene efectos en Honduras y mucho menos en Guatemala. Belice, con menos católicos, es más estable que los dos países citados. En consecuencia, el tema de la religión no es relevante. Excepto que se quiera generalizar que el protestantismo estadounidense es -por la participación ciudadana, la toma de decisiones por mayoría y el control de las autoridades religiosas- plano, general y democrático. Y que todas las denominaciones protestantes tienen igual influencia calvinista, tanto en los conceptos éticos como en los temas de participación organizativa. Una parte del evangelismo estadounidense se ha rendido a los conceptos mesiánicos autoritarios -que han nublado el pensamiento católico latinoamericano en toda la historia-, atribuyéndoles a los gobernantes vinculación divina y justificación para proceder incluso contra las reglas democráticas.

La democracia -especialmente la que requiere una educación sostenida del ciudadano para que pueda leer- no fue un tema que los católicos coloniales y poscoloniales sintetizaran. La participación en las decisiones no cabía en el manejo de la parroquia, y menos aún que los ciudadanos controlaran al cura. Los intentos de control -en la aldea de Suyapa, por ejemplo- terminaron en la apropiación de la Virgen de Suyapa y la absorción de la celebración por la jerarquía, destruyendo la participación de la ciudadanía. Lo democrática que fue al principio terminó en manos de los curas, que no entienden el asunto porque, como decían algunos marxistas, creen que “Dios y el papa no son demócratas”.