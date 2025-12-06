Aguinaldo derecho y derroche

El aguinaldo, considerado un derecho laboral y una tradición hondureña, cumple 43 años desde su aprobación el 28 de octubre de 1982 —en el gobierno liberal del presidente Roberto Suazo Córdoba— y su entrada en vigencia el 1 de noviembre de ese mismo año.

Es momento de hacer un llamado a la conciencia de la población que este mes de diciembre del año 2025 recibe el merecido y esperado aguinaldo, producto de su arduo trabajo en las diferentes actividades laborales.

Saber aprovecharlo comienza por pagar las deudas, consumir lo necesario y recordar que quienes hoy reciben este bono son privilegiados, pues hay más de dos millones de personas desempleadas en el país.

El año pasado, según cifras del sector privado y entidades públicas, el pago de aguinaldos promedió 209,703 empleados en el sector estatal y 1,888,914 en la empresa privada. Sumando subempleados y trabajadores de la economía informal, la fuerza laboral asciende a aproximadamente 3.6 millones de personas. El sector privado desembolsó cerca de 10,000 millones de lempiras, mientras que el gobierno pagó alrededor de 6,000 millones de lempiras.

En el sector público existen salarios superiores a los L300,000 mensuales. En el caso de los diputados, el salario ronda los L100,000, más otros ingresos derivados de bonos otorgados durante el año. En contraste, el salario mínimo promedio de la empresa privada se sitúa alrededor de L12,000 mensuales.

Es inexplicable que los empleados que trabajan más ganen menos aguinaldo, a pesar de que son quienes producen y mantienen el Producto Interno Bruto (PIB), y que quienes trabajan menos ganen más por estar “matriculados” como políticos de oficio de los diferentes partidos políticos. Por eso, este consciente llamado “navideño” busca que se aproveche de la mejor manera ese bendito aguinaldo en esta época navideña en un país llamado Honduras.