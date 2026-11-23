La LXXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples del Instituto Nacional de Estadística (julio de 2025) revela que, en el tema de saneamiento, el área rural tiene un panorama radicalmente distinto al de las ciudades.

Solo el 5.3% tiene conexión a alcantarilla. Los sistemas dominantes son el inodoro con pozo séptico (37.7%) y la letrina con cierre hidráulico (37.5%). Sumados, cubren el 75.2% de las viviendas rurales, pero con niveles de tratamiento muy inferiores al alcantarillado.

Más preocupante: un 4.7% usa letrina de pozo negro, un 0.6% descarga directamente a ríos o cuerpos de agua y un 8.2% no tiene ningún sistema. Esto representa cerca de 94,000 viviendas donde las excretas no reciben ningún manejo.

Se consideran deficitarias aquellas soluciones que no garantizan calidad del agua o disposición segura de excretas. En agua: el abastecimiento por río o manantial sin tratamiento, el pozo de malacate (expuesto a contaminación superficial), el agua de carro cisterna o pick-up (sin garantía de potabilidad) y la dependencia de un vecino.

En conjunto, estas fuentes afectan al 13.3% de las viviendas rurales y al 2.6% de las urbanas.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En saneamiento: la letrina de pozo negro, las descargas directas a ríos o cuerpos de agua (1.0% nacional) y la ausencia total de sistema. En el área rural, estas condiciones deficitarias suman el 13.3% de las viviendas; en la urbana, el 3.2%.

La pregunta es: ¿dónde intervenir?

Saneamiento rural: Tres de cada cuatro viviendas rurales dependen de letrinas o pozos sépticos individuales. La letrinización mejorada y la construcción de alcantarillados simplificados tendrían un impacto significativo en la salud.

Eliminación del déficit absoluto. Son casi 94,000 viviendas sin saneamiento y más de 50,000 que se abastecen de ríos o manantiales. Son intervenciones de costo relativamente bajo -letrinas mejoradas y sistemas comunitarios de agua por gravedad- que reducen enfermedades gastrointestinales, particularmente en menores de cinco años.

Distribución de agua en Tegucigalpa. Que el 4.0% de la capital dependa de carros cisterna indica fallas estructurales que no se resolverán con ampliaciones marginales, sino con inversión en infraestructura.