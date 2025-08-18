Zelenski se reúne con líderes europeos en EEUU antes de encuentro con Trump

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, celebró este lunes una reunión con algunos líderes europeos como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente finlandés, Alexander Stubb, antes de su encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Zelenski mantuvo un encuentro en la embajada de Ucrania en Washington con los líderes europeos que viajaron hasta EE.UU. para dialogar con Trump sobre un posible acuerdo de paz con Rusia, después de que este se reuniera con el presidente ruso, Vladímir Putin, el pasado viernes en Alaska.

A las 10:30 hora local, el líder ucraniano se encontró con Von der Leyen y Stubb.

Poco después, llegó el primer ministro británico, Keir Starmer, y se espera que también puedan unirse el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Antes de verse con sus socios europeos, Zelenski se reunió con el enviado especial de EE.UU. para Ucrania y Rusia, Keith Kellogg.

"Hablamos sobre la situación en el campo de batalla y nuestras sólidas capacidades diplomáticas: las de Ucrania y las de toda Europa, junto con las de Estados Unidos. Solo se puede obligar a Rusia a firmar la paz mediante la fuerza, y el presidente Trump tiene esa fuerza. Tenemos que hacer todo lo posible para que se alcance la paz", escribió el ucraniano en un post en X tras la reunión.

Los líderes europeos viajaron a Washington para hacer un frente común junto a Zelenski para encontrar una solución justa al conflicto que ya se ha extendido por más de tres años.

A mediodía los europeos irán a la Casa Blanca y serán recibidos por Trump sobre las dos de la tarde para mantener una reunión multilateral. Antes, el republicano dialogará en un encuentro bilateral con el líder ucraniano.

Junto a Trump, estarán el vicepresidente JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; el enviado especial, Steve Witkoff; y Kellogg.