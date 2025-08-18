  1. Inicio
Trump eliminará el voto por correo antes de las elecciones legislativas

El mandatario estadounidense acusa a los demócratas de defender el voto por correo porque les ayuda a ganar con esta "estafa".

  • 18 de agosto de 2025 a las 09:26 -
  • Agencia EFE
Trump afirma que el voto por correo se presta para generar fraude masivo en las elecciones.

 EFE
Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que firmará una orden ejecutiva para poner fin al voto por correo y las máquinas de votación con el objetivo de "aportar honestidad" a las elecciones legislativas de medio mandato de 2026.

En un largo post en la red social Truth, Trump aseguró que "liderará un movimiento" para poner fin al voto por correo y reiteró afirmaciones no basadas en hechos como que esa modalidad de voto no existe en ningún país del mundo por generar fraude masivo.

Asimismo, anunció que eliminará el uso de máquinas para depositar el voto, ya que "consta diez veces más que el más preciso y sofisticado uso de paper con marcas de agua".

Trump prometió que en breve firmará una orden ejecutiva para "devolver la honestidad a las elecciones de medio mandato de 2026. Recuerden que los estados son meramente un agente del Gobierno Federal para contar y tabular los votos. Deben hacer lo que el Gobierno Federal, representado por el Presidente de Estados Unidos, les diga".

El mandatario republicano volvió a sugerir que los demócratas apoyan el voto por correo, porque les ayuda a ganar con esta "estafa".

Trump: Zelenski puede acabar guerra si renuncia a Crimea y OTAN

Estos cambios propuestos por Trump, se suman a la intención de cambiar antes de los plazos el dibujo de algunos distritos de escaños del Congreso para favorecer a los republicanos y cambiar el modo en que el Censo calcula la población, algo que impacta en el peso electoral de cada estado del país.

Todas estas propuestas se dan poco ante de que en noviembre de 2026 se renueve toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, con lo que Trump se juega su frágil mayoría en el Legislativo para los dos últimos años desde su segundo mandato.EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
