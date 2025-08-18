  1. Inicio
Trump: Zelenski puede acabar guerra si renuncia a Crimea y OTAN

Zelenski llega este lunes a la Casa Blanca, flanqueado por los líderes europeos, tras el encuentro entre Trump y Putin en Alaska.

Trump: Zelenski puede acabar guerra si renuncia a Crimea y OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c), y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski (d), se reunirán este lunes en la Casa Blanca.

 EFE/Shawn Thew/Archivo
Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, con el que se reunirá mañana en la Casa Blanca, puede acabar la guerra con Rusia "casi de inmediato" si descarta a Crimea y a la OTAN.

Zelenski "puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando" dijo Trump en su plataforma Truth Social, si Ucrania desiste de "recuperar" Crimea y de "entrar en la OTAN", y finalizó con la frase "algunas cosas nunca cambian".

"Recuerden cómo empezó. No recuperar la Crimea dada por Obama (sic) (hace 12 años, sin un solo disparo) y no entrar a la OTAN por parte de Ucrania", escribió el mandatario estadounidense.

Trump también aludió a la jornada de reuniones de mañana con los líderes europeos que acompañarán a Zelenski y aseguró que es un "gran día en la Casa Blanca", que nunca ha recibido a tantos a la vez y que es un "honor para Estados Unidos".

Tras la cumbre de Trump con el mandatario ruso, Vladímir Putin, el pasado viernes en Alaska (EE.UU.), el estadounidense abogó por un acuerdo de paz directo entre los dos países en conflicto, al relegar el alto al fuego inicial que exigía para Rusia y que sigue reclamando Zelenski.

Trump exhibe el poderío militar de EEUU con bombarderos B-2 y cazas ante Putin

Se espera que en las reuniones de este lunes en la Casa Blanca, los focos de discusión sean las exigencias de Rusia sobre la entrega de territorios y las garantías de seguridad para Ucrania.

Viajarán a Washington la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rütte; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, respectivamente; y los jefes de Gobierno de Alemania, Reino Unido e Italia, en su orden: Friedrich Merz, Keir Starmer y Giorgia Meloni. EFE

