Empresario pasea a sus perros después de matar a un barrendero (video)

Belo Horizonte, Brasil.

La muerte de Laudemir Fernandes, un barrendero de 44 años, generó indignación en Minas Gerais y en todo Brasil. El trabajador recibió un disparo en el abdomen mientras recogía basura en el barrio Vista Alegre, al oeste de esa ciudad. El principal sospechoso es el empresario René da Silva Nogueira Júnior, de 47 años, arrestado horas después mientras entrenaba en un gimnasio. Imágenes divulgadas por G1 muestran que, tras el crimen, continuó con su rutina habitual, paseando a sus perros y ejercitándose.

Según testigos, el ataque ocurrió luego de una discusión porque René no podía pasar con su coche. Tras amenazar a los barrenderos, sacó un arma y disparó contra Laudemir. “Llegó con el arma desenfundada. Se le cayó el cargador, lo recogió, lo colocó en la pistola y luego le disparó”, relató su compañero Evandro Marcos de Souza.

Imagens de câmeras de segurança registraram o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, momentos após a morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44, em uma confusão de trânsito ocorrida na última segunda-feira (11/8), no bairro Vista Alegre, na região Oeste de... pic.twitter.com/MEnbCgPrDb — O Tempo (@otempo) August 18, 2025