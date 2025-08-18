  1. Inicio
Empresario pasea a sus perros después de matar a un barrendero (video)

El empresario René da Silva fue arrestado horas después del crimen, cuando entrenaba en el gimnasio. El caso ha causado indignación en Brasil

El empresario brasileño mató a un barrendero en Belo Horizonte.

Belo Horizonte, Brasil.

La muerte de Laudemir Fernandes, un barrendero de 44 años, generó indignación en Minas Gerais y en todo Brasil. El trabajador recibió un disparo en el abdomen mientras recogía basura en el barrio Vista Alegre, al oeste de esa ciudad.

El principal sospechoso es el empresario René da Silva Nogueira Júnior, de 47 años, arrestado horas después mientras entrenaba en un gimnasio. Imágenes divulgadas por G1 muestran que, tras el crimen, continuó con su rutina habitual, paseando a sus perros y ejercitándose.

Según testigos, el ataque ocurrió luego de una discusión porque René no podía pasar con su coche. Tras amenazar a los barrenderos, sacó un arma y disparó contra Laudemir. “Llegó con el arma desenfundada. Se le cayó el cargador, lo recogió, lo colocó en la pistola y luego le disparó”, relató su compañero Evandro Marcos de Souza.

La víctima fue llevada al hospital, pero no sobrevivió. Su funeral reunió a familiares, amigos y vecinos. Su esposa, Liliane França da Silva, lloró junto a sus hijos: “Mi Lau salió a trabajar feliz, y lo recibí en un ataúd”, expresó.

La policía halló en la casa de René en Nova Lima el arma usada en el crimen, registrada a nombre de su esposa, la comisaria Ana Paula Balbino.

La familia de la víctima exige justicia y el congelamiento de los bienes del empresario y su esposa.

