Zelenski plantea reunión con Putin en país europeo neutral

Kiev, Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado que una posible reunión con el líder ruso, Vladímir Putin, podría producirse en un país europeo neutral, como Suiza, Austria o Turquía.

"Creemos que sería justo y los europeos enfatizaron esto, que la reunión debería ser en la Europa neutral. Porque hay una guerra en Ucrania y en el continente europeo", dijo en un encuentro con periodistas, en declaraciones citadas este jueves por la agencia Ukrinform.

"He dicho que estamos de acuerdo. Suiza, Austria, estamos de acuerdo. ¿Turquía? Turquía es para nosotros un país de la OTAN y parte de Europa. No estamos en contra", afirmó el presidente.

Por el contrario, descartó que el encuentro pudiera producirse en Moscú y subrayó también que organizar el encuentro en Hungría, como se ha planteado, sería "difícil".

"No es fácil, porque hay unidad de todos los países europeos a la hora de respaldar a Ucrania durante la guerra. Y, seamos sinceros, Budapest no nos apoyó", dijo.

Este martes, el Gobierno austríaco se mostró dispuesto a permitir que Putin participe en Viena en una cumbre con su homólogo ucraniano, pese a la orden de arresto emitida contra el líder ruso por la Corte Penal Internacional (CPI).