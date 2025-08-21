  1. Inicio
Zelenski plantea reunión con Putin en país europeo neutral

El mandatario ucraniano propone Suiza, Austria o Turquía como escenario para un posible encuentro con Putin.

  • 21 de agosto de 2025 a las 08:23 -
  • Agencia EFE
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dando declaraciones el lunes, en la plaza de Lafayette, tras su visita a la Casa Blanca, en Washington (EE.UU).

 EFE/ Octavio Guzmán
Kiev, Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado que una posible reunión con el líder ruso, Vladímir Putin, podría producirse en un país europeo neutral, como Suiza, Austria o Turquía.

"Creemos que sería justo y los europeos enfatizaron esto, que la reunión debería ser en la Europa neutral. Porque hay una guerra en Ucrania y en el continente europeo", dijo en un encuentro con periodistas, en declaraciones citadas este jueves por la agencia Ukrinform.

"He dicho que estamos de acuerdo. Suiza, Austria, estamos de acuerdo. ¿Turquía? Turquía es para nosotros un país de la OTAN y parte de Europa. No estamos en contra", afirmó el presidente.

Por el contrario, descartó que el encuentro pudiera producirse en Moscú y subrayó también que organizar el encuentro en Hungría, como se ha planteado, sería "difícil".

"No es fácil, porque hay unidad de todos los países europeos a la hora de respaldar a Ucrania durante la guerra. Y, seamos sinceros, Budapest no nos apoyó", dijo.

Este martes, el Gobierno austríaco se mostró dispuesto a permitir que Putin participe en Viena en una cumbre con su homólogo ucraniano, pese a la orden de arresto emitida contra el líder ruso por la Corte Penal Internacional (CPI).

Rusia ataca con un misil cuartel de las tropas ucranianas

"Si las negociaciones se celebraran en Viena, nos pondremos en contacto con la CPI, en virtud de nuestros acuerdos de sede de organizaciones internacionales en Viena (...), para permitir la participación del presidente Putin", señaló en una nota la oficina del canciller (primer ministro) austríaco, el conservador Christian Stocker.

También el martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quiere ver "qué sucede" en una reunión bilateral entre Putin y Zelenski, antes de optar por la posibilidad de participar en una reunión a tres bandas para tratar de alcanzar un acuerdo de paz.

Pese a que Trump pretendía inicialmente celebrar un encuentro trilateral, tras reunirse el lunes con Zelenski y varios líderes europeos y telefonear a Putin, dijo que se va a celebrar primero un encuentro bilateral para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania.EFE

Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

