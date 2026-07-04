Zelenski a EE.UU.: El mundo necesita un liderazgo que garantice la libertad y la vida

Kiev, Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció este sábado a EE.UU. su apoyo armamentístico en la guerra contra Rusia, y sostuvo que el mundo necesita un liderazgo que garantice la protección de la libertad y de la vida. En un mensaje en sus redes sociales, Zelenski recordó que hoy se conmemora el 250 aniversario de la independencia del país norteamericano, "uno de los sueños más luminosos, fuertes e influyentes de la humanidad: el de una nación independiente, libre y próspera que defiende la libertad de las personas, la fe y la búsqueda de la felicidad".

Ese sueño, dijo, ha ayudado a otras naciones a "mantenerse firmes y a ser libres". Especialmente en el siglo XX, dijo, cuando EE.UU. ayudó durante la Segunda Guerra Mundial a salvar al mundo "del dominio de los tiranos y construyó las alianzas y asociaciones que, por primera vez, brindaron a una gran parte de la humanidad una paz duradera y la oportunidad de desarrollarse en libertad". Ahora en el siglo XXI, afirmó Zelenski, "la influencia y la importancia de Estados Unidos ciertamente no son menores". "Y lo vemos con especial claridad en Ucrania, que lucha por su independencia, su libertad y el derecho de nuestro pueblo a la felicidad con prácticamente la misma esperanza, el mismo propósito y la misma determinación con que los estadounidenses conquistaron y defendieron su propia independencia", sostuvo.