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Trump indulta a seis condenados por violar normas de emisiones en Estados Unidos

Donald Trump indultó a seis personas condenadas por infracciones ambientales en Estados Unidos y evalúa nuevas medidas de clemencia.

  • Actualizado: 03 de julio de 2026 a las 16:39 -
  • Agencia EFE
Trump indulta a seis condenados por violar normas de emisiones en Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Wshington, Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, indultó este viernes a seis personas condenadas por infracciones de regulaciones federales sobre emisiones de gases contaminantes, en la víspera de cumplirse los 250 años de la Independencia del país.

"Es un gran honor para mí haber firmado indultos para seis personas que fueron perseguidas por la Administración Biden y que estaban en prisión, o a punto de ser enviadas allí, por 'arreglar su auto'", publicó Trump en su red Truth Social.

El republicano, que suele criticar continuamente a su predecesor, el expresidente demócrata Joe Biden, insistió en que aunque esto pueda "sonar ridículo, sigue siendo un hecho y parte de la instrumentalización política y estupidez" que el país "tuvo que soportar durante cuatro largos años de 'Dormilón' Joe Biden".

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"Los estoy liberando a todos, ahora mismo", concluyó. La Casa Blanca no ha publicado de momento una lista de los perdonados.

Según fuentes con conocimiento citadas por la cadena CBS, el mandatario también estaría evaluando posibles medidas de clemencia para figuras conocidas como el rapero Sean 'Diddy' Combs, condenado a 50 meses de cárcel el pasado año por delitos relacionados con la prostitución.

En 2025, Trump indultó al mecánico de Wyoming Troy Lake, quien cumplió siete meses de prisión por infringir las leyes federales de emisiones al desactivar los equipos de control de contaminación en motores diésel.

A principios de este año, el Departamento de Justicia instruyó a los fiscales federales desistir de todos los procesos e investigaciones pendientes contra personas en la misma situación que Lake.

Los abogados de algunos de los acusados ​habían argumentado que dichas infracciones no podían procesarse como delitos penales con base en la Ley de Aire Limpio, la principal legislación ambiental federal estadounidense para controlar y reducir la contaminación del aire, sino únicamente como infracciones de carácter civil.

Este lunes, Trump instó a la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. a restar prioridad a la aplicación de medidas civiles contra la manipulación de los dispositivos de control de emisiones.

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El 70 % del país norteamericano enfrenta una actual ola de calor que ha dejado récords de temperaturas máximas en varias ciudades del noreste y amenazado con deslucir las celebraciones por los 250 años de la Independencia estadounidense, con cierres temporales de espacios y cancelaciones de eventos, desfiles y fuegos artificiales.

Un informe publicado este viernes por la red científica World Weather Attribution afirma que la intensidad combinada del calor y la humedad de esta semana en EE.UU. habrían sido "prácticamente imposible" sin los efectos de la contaminación por combustibles fósiles.

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Agencia EFE
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