Trump dice que Petro es "un buen hombre" y hará "lo posible" para sacarlo de lista OFAC

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, como "un buen hombre" y aseguró que hará "lo posible" para ayudarlo a salir de la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), durante una conversación telefónica en la que ambos abordaron la continuidad de la cooperación antidrogas. "Una vez pude conocerlo, pude entender que usted es un buen hombre", le dijo Trump a Petro, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia colombiana, que informó que la llamada se produjo sobre las 8:15 de la mañana hora local (13:15 GMT).

Según el Gobierno colombiano, Petro, cuyo mandato termina el próximo 7 de agosto, también pidió a Trump apoyo para salir de la lista OFAC, en la que fue incluido el año pasado por decisión del Departamento del Tesoro estadounidense. "Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a (el presidente electo) Abelardo de la Espriella y me sorprendió que no supiera que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la lista OFAC, me prometió actuar en el tema", escribió Petro en X tras la llamada. La Presidencia señaló que ambos mandatarios también revisaron los avances del programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, una de las banderas del Gobierno de Petro, que según el comunicado, Colombia cumplió con la meta acordada de erradicar cerca de 30.000 hectáreas y espera llegar a las 41.000 al finalizar el año.