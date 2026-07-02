Trump exige precios más bajos, pero la gasolina cae por reducción de las tensiones con Irán

Austin

Los precios de la gasolina en Estados Unidos acumulan seis semanas consecutivas a la baja tras alcanzar en mayo su nivel más alto en cuatro años, un descenso que coincide con presiones del presidente Donald Trump para abaratar el combustible, pero que analistas y entidades financieras relacionan principalmente con las negociaciones con Irán y la reapertura gradual del estrecho de Ormuz.

El precio medio nacional de la gasolina regular se situó este jueves en 3,84 dólares por galón, según la asociación automovilística AAA. El combustible había alcanzado los 4,56 dólares el 21 de mayo, antes de iniciar varias semanas de descensos. El récord histórico nacional se mantiene en 5,01 dólares por galón, registrado en junio de 2022.

La subida comenzó después de que EE.UU. e Israel atacaran Irán a finales de febrero y el conflicto restringiera el tráfico de petróleo por el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que en 2025 pasó cerca de una cuarta parte del petróleo comercializado por vía marítima en el mundo.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calificó en marzo el bloqueo casi total de Ormuz como la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado mundial del petróleo.

La tendencia comenzó a revertirse después de que Washington y Teherán alcanzaran en junio un acuerdo inicial para detener las hostilidades y reabrir gradualmente el estrecho.