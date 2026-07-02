Irán advierte de consecuencias para los buques que no sigan sus rutas en Ormuz

Teherán, Irán.

El Ejército iraní advirtió este jueves de que los buques que no navegan por las rutas establecidas por la República Islámica “recibirán una respuesta inmediata y contundente” y avisó a Estados Unidos de evitar interferencias en el estratégico paso. “Todos los petroleros y buques comerciales están obligados a utilizar la ruta designada por Irán para cualquier tránsito seguro por el estrecho de Ormuz”, afirmó el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya de las Fuerzas Armadas iraníes en un comunicado recogido por medios iraníes.

Los militares advirtieron que cualquier “desviación de la ruta designada o incumplimiento de los protocolos de navegación de la República Islámica” en el estrecho de Ormuz “recibirá una respuesta inmediata y contundente por parte de las fuerzas armadas, lo que pondrá en peligro la seguridad de los buques infractores”. Además avisó de que cualquier acción de Estados Unidos en el estrecho se considerarán “una amenaza para la soberanía nacional de Irán y se enfrentará a una respuesta rápida y resuelta”. “En defensa de sus derechos soberanos en el estrecho de Ormuz, Irán no dudará en tomar las medidas necesarias para reprimir cualquier agresión o intrusión por parte del ejército estadounidense y sus aliados”, aseguró. Irán anunció la reapertura del tráfico marítimo por el estratégico paso de Ormuz como parte del memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos para poner fin a la guerra, pero al mismo tiempo mantiene que los buques que quieran transitar por el paso deben hacerlo con su permiso por las rutas establecidas por Teherán.