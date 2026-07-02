Siria no descarta reunirse en un futuro con Hizbulá si beneficia también al Líbano

Beirut

El ministro de Asuntos Exteriores de Siria, Asaad al Shaibani, afirmó este jueves que Damasco no tiene previsto reunirse con el grupo chií libanés Hizbulá durante su visita actual al Líbano, aunque dejó abierta la puerta a un eventual encuentro en el futuro si redunda en beneficio de ambos países.

“Hoy no hay ninguna reunión con Hizbulá. Sin embargo, en el futuro, si existe un interés que beneficie a ambos países, por supuesto estaremos abiertos a ello”, declaró Al Shaibani tras hablar con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, líder del movimiento chií Amal, según informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

El jefe de la diplomacia siria realizó estas declaraciones al ser preguntado sobre la posibilidad de sentarse en la misma mesa con el movimiento chií, que fue un aliado histórico del expresidente sirio Bachar al Asad, cuyo Gobierno fue derrocado en diciembre de 2024 por una ofensiva encabezada por Ahmed al Sharaa, ahora presidente del país.