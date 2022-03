“Don Roberto”, El Chavo del Ocho

“Don Roberto tenía esta cualidad de llegar a toda la familia y entretener a toda la familia, desde los niños a los abuelitos”, dijo uno de los actores mexicanos más reconocidos en EE.UU. por papeles como “No se aceptan devoluciones” (2013), “Overboard” (2018) y “How to Be a Latin Lover” (2017).

Pero en México el éxito le llegó en la televisión con programas como “¡Anabel!” (1988) o “Al derecho y al derbez” (1993) y alcanzó la cima gracias en parte a Gómez Bolaños, quién en un momento delicado de su carrera le mandó una carta alabando su trabajo y animándole a que no se rindiera.

Esa misiva, que Derbez tiene enmarcada en su oficina, estaba llena de elogios y consejos: “Me decía unas cosas divinas que me llenaron el corazón y me dieron el ánimo de seguir adelante, de no deprimirme. Y eso lo valoro como no tienes una idea”.

Pero su recuerdo de Gómez Bolaños se remonta mucho más atrás, cuando, en el comedor de su casa paterna, todas las noches veía con su familia al Chavo y el Chapulín. Sin duda, uno de los “recuerdos más lindos de la infancia”.

Y ahora, dijo orgulloso, tuvo la oportunidad que nunca pensó tener de compartir escena con el Chavo del Ocho, su “ídolo de la infancia”.

Se trata de la campaña 2022 “Latino Como Tú”, en la que Derbez hizo un comercial en colaboración con el Chavo del Ocho, quien, gracias a la tecnología “deepfake” (videomontajes hiperrealistas que permiten falsificar la cara y la voz de una persona usando inteligencia artificial), “vuelve a la vida” y participa en el anuncio “Íconos” dentro de la campaña de Dish Latino.