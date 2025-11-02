Video: Momento en que matan a Carlos Manzo, el "Bukele Mexicano"

Uruapan, Michoacán, México

El material gráfico muestra los momentos previos y posteriores a la vil asesinato de Carlos Manzo , conocido por muchos como el "Bukele Mexicano", por su lucha frontal contra el crimen organizado.

El crimen del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez , fue captado en varios videos que en las últimas horas han sido difundidos en las redes sociales.

El alcalde recibió seis tiros y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde perdió la vida. Un funcionario municipal, cercano al político, también resultó herido y su estado de salud se reporta como grave.

La Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó que Manzo Rodríguez fue atacado alrededor de las 20:00 hora local (02.00 GMT del domingo) en la plaza principal de Uruapan, conocida como Pérgola Municipal, donde convivía con cientos de uruapenses, entre ellos varios niños, en el tradicional encendido del Festival de Velas.

Carlos Manzo ganó la alcaldía de Uruapan en el proceso electoral del 2024, como candidato independiente y tras haberse desempeñado como diputado federal en el trienio 2021-2024, bajo las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum y del cual se desmarcó para iniciar su campaña política independiente con el eslogan 'el del Sombrero'.

Durante este 2025, Carlos Manzo alzó la voz en diversas ocasiones para exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum el apoyo federal para enfrentar al crimen organizado que opera en Uruapan. El alcalde incluso anunció recompensas para policías municipales que abatieran a sicarios.

Se le comparaba con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, debido a su postura en materia de seguridad y su discurso frontal contra el crimen organizado.

La Fiscalía estatal ha identificado que en Uruapan operan las organizaciones criminales autodenominadas como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.