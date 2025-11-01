Dos aviones chocan en Nueva York por falta de controladores aéreos

Nueva York, Estados Unidos.

Dos aviones comerciales chocaron en pista la víspera en la noche sin que se produjeran heridos en el aeropuerto neoyorquino de LaGuardia, el cual se vio afectado durante toda la jornada por la escasez de controladores aéreos, debido al cierre del Gobierno Federal en EE.UU. Cuando se dirigía a su puerta de llegada, el vuelo 580 de United Airlines, que aterrizó procedente de Chicago, chocó contra la cola del vuelo 434 de la misma aerolínea, que se encontraba detenido en pista a la espera de despegar rumbo a Houston.

El incidente obligó al desembarque de todos los pasajeros y en última instancia supuso la cancelación del vuelo a Texas. El inicidente se produjo a última hora de una jornada caótica en los aeropuertos de Nueva York, merced al viento y a la mencionada escasez de controladores. Tanto LaGuardia, enfocado al tráfico doméstico, como el John F. Kennedy, uno de los dos aeropuertos internacionales de Nueva York, tuvieron que suspender ayer temporalmente los despegues de aeronaves ante la falta de controladores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Existe una creciente inquietud en EE.UU. por la posibilidad de que los controladores aéreos, que se cuentan entre los 730.000 empleados federales que están cubriendo labores esenciales pero que no cobrarán sus sueldos hasta que se levante el cierre del Gobierno, puedan comenzar a ausentarse en mayor número de sus puestos ante la excesiva carga de trabajo que están soportando.