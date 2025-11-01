Hondureño es acusado por muerte de pareja en Illinois

Illinois, Estados Unidos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención migratoria contra Edwin Pacheco Meza, de 34 años y hondureño, tras el choque fatal ocurrido la semana pasada en el condado de Clark, Illinois, Estados Unidos, que dejó sin vida al integrante de la Junta del Condado de Coles, Michael Clayton, y a su esposa, Gail Clayton.

La Policía Estatal de Illinois (ISP) informó que Pacheco Meza viajaba en una furgoneta por la calle West Lincoln, en Westfield, cuando invadió el carril contrario y colisionó de frente con el vehículo de la pareja. Ni el conductor ni el pasajero de la furgoneta resultaron heridos; el acompañante fue identificado como Juan Morales Martínez, de 18 años y originario de Guatemala. Inicialmente no se había divulgado que los ocupantes eran indocumentados.