Hondureño es acusado por muerte de pareja en Illinois

Edwin Pacheco Meza invadió el carril contrario cuando colisionó con el vehículo de la pareja estadounidense. Ahora enfrenta graves cargos

El hondureño Edwin Pacheco Meza (a la izquierda en la fotografía) está acusado por la muerte de Michael y Gail Clayton (a la derecha).
Illinois, Estados Unidos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención migratoria contra Edwin Pacheco Meza, de 34 años y hondureño, tras el choque fatal ocurrido la semana pasada en el condado de Clark, Illinois, Estados Unidos, que dejó sin vida al integrante de la Junta del Condado de Coles, Michael Clayton, y a su esposa, Gail Clayton.

La Policía Estatal de Illinois (ISP) informó que Pacheco Meza viajaba en una furgoneta por la calle West Lincoln, en Westfield, cuando invadió el carril contrario y colisionó de frente con el vehículo de la pareja. Ni el conductor ni el pasajero de la furgoneta resultaron heridos; el acompañante fue identificado como Juan Morales Martínez, de 18 años y originario de Guatemala. Inicialmente no se había divulgado que los ocupantes eran indocumentados.

Pacheco-Meza enfrenta cargos por homicidio imprudente y conducción bajo los efectos del alcohol con agravantes. En una audiencia celebrada el lunes, se le negó la libertad bajo fianza y la próxima comparecencia en el tribunal quedó programada para el 17 de noviembre. Mientras tanto, ICE confirmó que Morales Martínez está siendo procesado por el área de inmigración.

El representante estatal Adam Niemerg calificó el suceso como “inexcusable” durante su intervención en Springfield, y las autoridades locales mantienen abierta la investigación para esclarecer todas las circunstancias del accidente.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, emitió un comunicado en términos enérgicos señalando que “dos inocentes murieron porque este delincuente indocumentado decidió conducir bajo los efectos del alcohol” y recalcó los esfuerzos federales por identificar y expulsar a personas que, a su juicio, representan un riesgo para la comunidad.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

