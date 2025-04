Nicolás Maduro a Nayib Bukele: abandone el camino de la desaparición forzosa

Caracas, Venezuela

El líder chavista pidió que "más temprano que tarde", este grupo de jóvenes sea liberados "incondicionalmente", porque, insistió, no han cometido delitos.

Maduro criticó que a estos venezolanos deportados por ser presuntamente miembros de la banda criminal Tren de Aragua, nacida en una cárcel del país caribeño, no se les ha permitido conversar con sus familiares o abogados.

"No se les ha permitido el acceso a ningún organismo de derechos humanos de Naciones Unidas, no tienen juez natural, no cometieron ningún delito allí, están sencillamente secuestrados, es un secuestro de Estado", añadió.

El domingo, Bukele le propuso a Maduro un "acuerdo humanitario" para repatriar migrantes venezolanos expulsados desde Estados Unidos y detenidos en una cárcel de máxima seguridad del país centroamericano, acusados de presuntamente pertenecer al Tren de Aragua, a cambio de la liberación de los considerados presos políticos.

En un mensaje en X, el mandatario centroamericano agregó que en el canje, "se incluirían los casi 50 ciudadanos detenidos de otras nacionalidades: estadounidense, alemana, dominicana, argentina, boliviana, israelí, chilena, colombiana, ecuatoriana, española, francesa, guyanesa, neerlandesa, iraní, italiana, libanesa, mexicana, peruana, puertorriqueña, ucraniana, uruguaya, portuguesa y checa".

Bukele dijo que la Cancillería salvadoreña "enviará la correspondencia formal".

Este lunes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que Bukele es "un violador serial de derechos humanos", en respuesta a esta propuesta.

A su juicio, Bukele "no parece un presidente" sino "una tira cómica hecha a través de inteligencia artificial" y "se está convirtiendo en traficante de personas de nacionalidad venezolana", ya que -añadió- "cobra al Gobierno de los Estados Unidos siete millones de dólares" para mantener detenidas a estas personas.

El titular del Ministerio Público instó a la Justicia salvadoreña a responder las solicitudes de habeas corpus interpuestas por abogados en favor de los venezolanos detenidos en El Salvador, para quienes Saab pidió "la libertad incondicional".

"No sean tan cobardes, tengan un mínimo de vergüenza", indicó Saab. EFE