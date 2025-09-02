Venezuela no ha desplegado sistema de misiles antiaéreos

Caracas, Venezuela.

Es falso que un video muestre el despliegue de un sistema de misiles antiaéreos por parte de Venezuela como respuesta a la decisión de Estados Unidos de enviar buques cerca del Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, a pesar de que así lo aseguran internautas al compartir unas imágenes antiguas y sacadas de contexto.

En redes como Instagram, TikTok y Facebook circula una secuencia de más de un minuto en la que se observa que un camión militar transporta y posiciona cuatro misiles antiaéreos.

En la pieza, que tiene el logo del canal argentino La Nación Más, se escucha la narración de una mujer que informa lo siguiente: "Miren esto, se dan a conocer las primeras imágenes de la decisión del régimen de Nicolás Maduro de desplegar el sistema de misiles antiaéreos en Venezuela. Quien difunde las imágenes es Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada".

"MADURO ORDENA DESPLIEGUE MILITAR ANTIAÉREO EN VENEZUELA ANTE AMENAZANTE EXPECTATIVA (sic)", comenta un usuario en Facebook que comparte el material.

Las imágenes se difunden tras el reciente despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, en el marco de una estrategia antidrogas. Dicha medida ha sido rechazada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien asegura que el país enfrenta la "más grande amenaza" del continente en un siglo.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

HECHOS: El video no es actual ni tiene relación con las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela sino que pertenece a una demostración militar realizada el pasado 10 de enero, día en el que el líder del chavismo, Nicolás Maduro, fue juramentado como presidente de Venezuela, para el periodo 2025-2031, por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el oficialismo, tal y como lo demuestran distintas búsquedas en línea.