Venezuela anuncia la demolición de 39 edificios en la región más afectada por los sismos

Venezuela. Venezuela anunció la demolición de 39 edificios con severos daños estructurales en el estado La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más afectado por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio, según una nota difundida este lunes por la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN). Los escombros que dejen estas demoliciones se llevarán al Centro de Disposición Transitorio de Caraballeda, una localidad de La Guaira, para su trituración. AVN publicó la lista oficial de las 39 edificaciones que serán derribadas como parte del plan para "mitigar riesgos en las zonas afectadas" de la región costera.

Señaló que el Centro de Disposición Transitorio de Caraballeda tiene ocho hectáreas y cuenta con una capacidad para procesar hasta 600 toneladas de escombros por hora "bajo protocolos de protección ambiental para evitar que los desechos lleguen al mar". El ministro de Interior, Diosdado Cabello, dijo este lunes en una rueda de prensa del partido gobernante que el sábado hubo "demoliciones controladas de edificios marcados como de alto riesgo" y aseguró que el proceso se ha desarrollado con tecnología venezolana y con expertos del país "sin ningún tipo de problema". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La primera demolición en La Guaira se llevó a cabo el pasado 30 de julio y fue coordinada por equipos técnicos e ingenieros en "estricto cumplimiento de los estándares de seguridad", informó entonces el Gobierno.