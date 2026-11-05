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Venezolano muere tras ser arrestado por ICE: "Ellos lo dejaron morir"

En un comunicado, ICE señaló que el venezolano padecía sepsis grave, pancreatitis aguda y enfermedad renal en etapa terminal

  • Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 15:49 -
  • Gissel Benitez
Venezolano muere tras ser arrestado por ICE: Ellos lo dejaron morir

Gregory Portillo trabajaba como Uber en Estados Unidos.

 Foto: cortesía familiares

Texas, Estados Unidos. Fran Gregory Portillo Zapata, un inmigrante venezolano de 53 años, murió el 29 de octubre de 2026 en el hospital North Central Baptist de San Antonio, donde permaneció casi un mes hospitalizado.

Al momento de su fallecimiento, se encontraba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Sin embargo, el Gobierno estadounidense no informó sobre su muerte hasta el 2 de noviembre.

Según la agencia federal, Portillo fue detenido el 30 de agosto en el Centro de Procesamiento de Inmigración del Condado de Karnes e ingresado al hospital el 30 de septiembre.

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En un comunicado, ICE señaló que el venezolano padecía sepsis grave, pancreatitis aguda y enfermedad renal en etapa terminal. Sin embargo, la causa oficial de su muerte continúa pendiente de exámenes médicos adicionales.

Ante esta versión, Liz Rocío Portillo Zapata, hermana del fallecido, declaró indignada en una entrevista para Hispanos ATX que su hermano no sufría ninguna de esas afecciones y que su único padecimiento era el asma .

"Él padecía de asma y el lugar donde estaba detenido era demasiado frío (...), él avisaba que se sentía mal", mencionó Rocío. "Mi corazón me dicta que ellos lo dejaron morir", añadió.

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Asimismo, explicó que su hermano había contratado un abogado, presentó una petición de hábeas corpus y obtuvo el asilo.

"¿Por qué todavía lo tenían detenido si ya le había salido eso? Yo quiero que nos den una explicación (...), ¿por qué muere mi hermano por tres enfermedades que nunca padeció?", cuestionó.

Finalmente, Liz mencionó que su familia exige justicia por la muerte de su hermano.

En Estados Unidos, alrededor de 60 inmigrantes han muerto bajo custodia de las autoridades migratorias , de los cuales más de 30 eran de origen hispano.

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Redacción web
Gissel Benitez

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