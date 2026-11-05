Venezolano muere tras ser arrestado por ICE: "Ellos lo dejaron morir"

Texas, Estados Unidos. Fran Gregory Portillo Zapata, un inmigrante venezolano de 53 años, murió el 29 de octubre de 2026 en el hospital North Central Baptist de San Antonio, donde permaneció casi un mes hospitalizado. Al momento de su fallecimiento, se encontraba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Sin embargo, el Gobierno estadounidense no informó sobre su muerte hasta el 2 de noviembre. Según la agencia federal, Portillo fue detenido el 30 de agosto en el Centro de Procesamiento de Inmigración del Condado de Karnes e ingresado al hospital el 30 de septiembre.

En un comunicado, ICE señaló que el venezolano padecía sepsis grave, pancreatitis aguda y enfermedad renal en etapa terminal. Sin embargo, la causa oficial de su muerte continúa pendiente de exámenes médicos adicionales. Ante esta versión, Liz Rocío Portillo Zapata, hermana del fallecido, declaró indignada en una entrevista para Hispanos ATX que su hermano no sufría ninguna de esas afecciones y que su único padecimiento era el asma . Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Él padecía de asma y el lugar donde estaba detenido era demasiado frío (...), él avisaba que se sentía mal", mencionó Rocío. "Mi corazón me dicta que ellos lo dejaron morir", añadió.